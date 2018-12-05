02:31 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Мужчина просыпается после сна, архивное фото.

Ответ дан: сколько надо спать, чтобы быть здоровым

© Fotolia / Yuri Arcurs
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
114 0 0

 Ученые назвали оптимальную длительность сна - более длительный сон может привести к серьезным заболеваниям.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки, сообщила международная группа ученых. Их исследование опубликовано в журнале Европейского общества кардиологии, пишет РИА Новости. 

Наблюдения продолжались примерно восемь лет, специалисты проанализировали дневники сна более 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. В итоге они сделали вывод, что переизбыток сна связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Пользователь ПК.
© Fotolia / Daviles
Ученые объяснили, почему нельзя сидеть за компьютером перед сном

Так, у тех, кто спал от восьми до девяти часов, риск смерти возрастал на пять процентов по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное количество часов. Сон от девяти до десяти часов повышает вероятность развития серьезного заболевания на 17%, а более десяти часов — на 41%.

По словам ученых, дневной сон также провоцирует развитие болезней сердца, если ночью человек спит меньше шести часов. Но они отмечают, что в большинстве случаев таким образом компенсируется недосып и показатель повышается до оптимального.

Читайте также: 

По теме

Здоровый сон: как победить бессонницу
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ
Видео процесса установки главной елки Молдовы
Главная елка Молдовы: как устанавливали зеленую красавицу в центре Кишинева
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться