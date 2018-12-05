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Аэропорт. Архивное фото

Невероятная находка: в аэропорту стали получать электричество из шагов

CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Наука и технологии
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Технический прогресс: шаги пассажиров позволяют освещать часть территории одного из аэропортов.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Пешеходный переход, позволяющий конвертировать энергию шагов проходящих пассажиров в электричество, стал новинкой воздушной гавани Абу-Даби, пишет эмиратское издание Arabian Business. 

Международный аэропорт Домодедово
© Sputnik / Евгений Биятов
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Переход площадью 16 квадратных метров расположен между первым и третьим терминалом аэропорта. Каждый день там проходят порядка восьми тысяч пассажиров, а выработанная электроэнергия используется для освещения перехода и для подсчета количества шагов.

Покрытие перехода, как пишет издание, состоит из соединенных между собой треугольных панелей, электричество вырабатывается с помощью электромагнитных генераторов. Рядом с переходом расположены интерактивные экраны, показывающие объем полученного электричества.

Переход был создан высокотехнологичной компанией из Великобритании. Сообщается, это первый случай применения подобной технологии в аэропортах Ближнего Востока.

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