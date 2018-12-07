Нехватка этого витамина может привести к страшным последствиям

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Ученые обнаружили связь между дефицитом витамина D и развитием шизофрении, сообщает РИА Новости.

Специалисты провели исследование с участием 2602 датчан, у которых диагностировали шизофрению. В частности, они проанализировали концентрацию витамина D в образцах крови, взятых у испытуемых, когда они были младенцами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Семина-Гицу: распознать шизофреника сложно, но можно

В результате врачи пришли к выводу, что недостаток этого элемента при рождении увеличивает на 44 процента риск развития психических отклонений в более позднем возрасте.

По словам нейробиолога Квинслендского института мозга в Австралии и Орхусского университета в Дании Джона МакГрата, полученные данные позволят экспериментировать с добавками для беременных женщин с недостатком витамина D.

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