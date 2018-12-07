Смертельный чай и опасный кофе: почему на борту самолета лучше не их не пить

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В напитках, подаваемых на борту авиалайнеров, могут присутствовать опасные для человека бактерии, так как цистерны для воды не чистят должным образом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Самолеты садятся, но после этого цистерны никто не очищает, потому что на это нет времени. Их вновь наполняют доверху. Все, что оседает на дне, там и остается", — пояснил изданию New York Post профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин.

© AFP 2018 / Timothy A.Clary Какие приятные сюрпризы можно получить, отправляясь на отдых самолетом

Пассажирам, опасающимся микроорганизмов наподобие кишечной палочки, не стоит пить кофе или чай, приготовленные на борту, отметил ученый. Он также рекомендовал использовать собственные дезинфицирующие средства после посещения уборной.

Исследование, проведенное специалистами Хантерского колледжа, касалось питания на борту самолетов. Кроме того, ученые опросили сотрудников 11 авиакомпаний о процедурах обслуживания водяных цистерн авиалайнеров.

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"По моему мнению, они почти не очищают самолеты. Я уверен, что вещи, которые не на виду, вроде воды, не входят в число главных приоритетов", — отметил Платкин.