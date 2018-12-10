Ученые нашли способ выявить рак простаты на ранних стадиях

В ходе эксперимента группы ученых из разных стран, в том числе России, определен маркер рака простаты - теперь исследование предстоит провести на мышах.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Специалисты из России, США и Казахстана выяснили, как можно находить следы злокачественных опухолей в предстательной железе мужчин на самых первых стадиях их развития. Выводы биологов и перспективы применения этого открытия были представлены в журнале PeerJ.

"В будущем, мы оценим чувствительность нашего метода на мышах, а затем подтвердим результаты на широкой выборке образцов простаты человека. Сейчас понятно, что изоформа А миозина 1С, чувствительный и специфичный маркер рака простаты. Пока, правда, не ясно, связан ли уровень его экспрессии с агрессивностью опухоли и прогнозом", — рассказывает Алина Саидова, биолог из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Одна из самых распространенных опухолей

Рак простаты – один из самых распространенных видов рака среди мужчин и одна из главных причин их смерти после болезней сердца и сосудов, рака легких и меланомы, рака кожи. По статистике ВОЗ, каждый седьмой мужчина становится жертвой этой формы рака к 65-70 годам жизни, однако в большинстве случаев врачам удается спасти пациента.

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Как и в случае с другими формами рака, вероятность выживания пациента больше всего зависит от того, как быстро у него нашли опухоль. Практически все мужчины выживают, если опухоль удаляется на первых стадиях развития, тогда как для запущенных форм карциномы этот показатель снижается до 29%.

По этой причине, как отмечает Саидова, ранняя диагностика рака простаты сегодня стала одной из главных целей ученых, изучающих подобные опухоли. Сделать это не так просто из-за существования огромного числа подтипов этих новообразований, скорости и пути эволюции которых могут резко отличаться.

Совместное открытие

Российские и зарубежные ученые открыли молекулу, связанную с появлением большинства подвидов рака простаты, изучая различные "аномальные" молекулы, которые начинают вырабатывать клетки предстательной железы после превращения в родоначальников опухоли.

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Внимание ученых привлек белок миозин, один из главных компонентов волокон, позволяющих мускулам сокращаться. Существует несколько форм этого пептида, ни одна из которых не должна присутствовать в клетках простаты. Это, соответственно, позволяет использовать его для поиска следов данного рака в организме мужчины.

Руководствуясь подобной идеей, Саидова и ее коллеги проанализировали то, как часто одна из этих версий белка, миозин 1C, встречалась в определенной вариации, так называемой "изоформе А", в трех культурах раковых клеток, извлеченных из простаты, и в здоровой ткани предстательной железы.

Эксперимент ученых © Sputnik / Osmatesco Катринич: почему онкозаболевания все чаще встречаются у детей

Ученые извлекли наборы молекул РНК из клеток и размножили их, что позволяет находить следы "ракового" миозина даже в том случае, если в культуре присутствует лишь несколько опухолевых клеток на каждую тысячу их здоровых аналогов.

Как оказалось, все образцы карциномы, кроме одного, содержали в себе примерно в 100 раз больше миозина 1С, чем здоровые клетки. Это подтвердило, что данный белок действительно можно использовать для ранней диагностики рака простаты и его выявления до того, как он вызовет дискомфорт и боль у его носителя.

Ученые надеются, что их методика не только ускорит обнаружение опухолей на первых стадиях их развития, но и поможет многим мужчинам избежать ненужных операций, связанных с ложными срабатываниями, характерными для других методов диагностики.