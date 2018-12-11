Есть страны, выступающие против запрета разработки компьютерных вирусов

Наличие уязвимостей в программном обеспечении - база для создания новых компьютерных вирусов, предназначенных для массовых хакерских атак.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Международный запрет на разработку вредоносного программного обеспечения (ВПО) мог бы стать реальным шагом к повышению безопасности пользователей, но США, Великобритания и ЕС препятствуют этому, заявил во вторник замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам России Николай Мурашов на брифинге в МИА "Россия сегодня".

© Photo : Sergey Nivens Опасный вирус-шифровальщик вымогает биткойны у своих жертв

Эксперт обратил внимание на то, что в большинстве случаев производители программного обеспечения не несут ответственность за надежность и безопасность своей продукции, а наличие уязвимостей в ПО является базой для разработки новых компьютерных вирусов, предназначенных для массовых хакерских атак.

"В текущих условиях реальным шагом повышения безопасности пользователей мог бы стать международный запрет на разработку ВПО", - сказал Мурашов.

Он напомнил, что Россия так и поступила: статья 273 Уголовного кодекса РФ квалифицирует создание вредоносных программ как преступление.

"Увы, нашему примеру следуют не многие. Практически везде запрет на разработку подобного программного обеспечения отсутствует. Более того, представители США, Великобритании, стран Европейского союза на форумах, где обсуждаются вопросы обеспечения международной информационной безопасности, всячески препятствуют принятию каких-либо рекомендаций, касающихся криминализации подобной деятельности", - сказал он.

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