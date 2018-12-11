Неожиданная находка на "астероиде апокалипсиса": о чем заявили в НАСА

Зонд НАСА обнаружил воду на астероиде, который астрономы называют потенциально опасным для Земли и человечества.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Автоматическая станция OSIRIS-REx нашла следы воды в минералах на поверхности астероида Бенну — потенциально самого опасного небесного тела Солнечной системы. Это сближает его с другими изученными астероидами и кометами, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, распространенную НАСА.

"Присутствие следов воды в минералах Бенну подтверждает, что он поможет получить данные по химическому и изотопному составу первичной материи планет. Когда образцы его пород прибудут на Землю, ученые получат много информации о ранней эволюции Солнечной системы", — рассказала Эми Саймон, сотрудник Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.

В сентябре 2016 года специалисты Космического агентства вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого — сближение и забор грунта с поверхности Бенну (1999 RQ36). Он достиг его в начале декабря и передал на Землю первые фотографии "астероида судного дня".

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Бенну по форме похож на астероид Рюгю, который сейчас изучает японская миссия "Хаябуса-2". В ближайшие шесть месяцев OSIRIS-REx составит карту поверхности Бенну, а затем ученые определят, откуда будет взят образец вещества массой около 60 граммов.

По планам агентства зонд заберет грунт в первой половине 2019-го. Если процедура пройдет успешно, он запустит капсулу с первичной материей Солнечной системы в сторону Земли. Как ожидают участники миссии, она приземлится в штате Юта в конце сентября 2023-го.

Саймон отметила, что зонд успел совершить первые открытия сразу по прибытии к Бенну. Его спектрометр обнаружил на поверхности астероида запасы глинообразных минералов, содержащих большое количество молекул воды.

Такие отложения, по ее словам, есть на всей поверхности Бенну. Это говорит о том, что пары влаги или даже жидкая вода должны были присутствовать на поверхности прародителя астероида — более крупного "зародыша планеты", сформировавшегося на заре жизни Солнечной системы.

Первые снимки Бенну, как рассказал Данте Лауретта, руководитель миссии OSIRIS-REx, не принесли неожиданных открытий. Общая форма астероида, его состав и другие характеристики примерно такие же, как на это указывали снимки с "Хаббла" и наземных телескопов.

С другой стороны, ученые выяснили, что на поверхности Бенну есть большая "гора" высотой 50 метров и много булыжников. Это может осложнить процедуру сближения и забора грунтов, но ученые уверены, что она пройдет успешно.

Первое сближение OSIRIS-REx с Бенну намечено на февраль: зонд впервые поменяет орбиту и получит снимки поверхности астероида с близкого расстояния. Для проведения этих замеров ученые непрерывно анализируют данные, пытаясь вычислить точную массу "астероида судного дня".