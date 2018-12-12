Страшные последствия лишнего веса: что грозит тем, кто любит поесть

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Лишний вес и связанные с ним нарушения метаболизма оказались связаны с развитием примерно четырех процентов случаев рака, диагностируемых на нашей планете. К такому выводу пришла группа американских ученых, сообщает РИА Новости.

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма.

К примеру, недавно ученые США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в его работе. Год назад британские биологи выяснили, что ожирение способствует развитию сразу девяти видов рака — шансы их заполучить повышались на 50% на каждые пять килограммов лишнего веса.

Подобные открытия, как отмечает Ахмедин Джемаль из Американского общества по изучению рака в Атланте (США), заставили медиков задуматься: как много случаев рака может быть связано с ожирением, учитывая, что сегодня каждый третий человек обладает лишним весом?

Для ответа на этот вопрос Джемаль и его коллеги проанализировали все публикации, посвященные распространенности ожирения и рака среди жителей разных стран Земли, опубликованные в период с 1975 по 2016 год. Ученых интересовало, как часто ожирение становилось значимым фактором риска в развитии рака и какие типы опухолей были подвержены этому.

Как оказалось, лишний вес способствовал развитию сразу 13 типов рака в самых разных тканях и органах. В среднем, примерно 3,9 процента опухолей были напрямую связаны с ожирением, причем в развитых странах первого мира их доля была еще выше, достигая семи-восьми процентов.

© Photo : из личного архива Д. Мелик-Гусейнова Эксперт: врачи отказываются от химиотерапии в пользу новых видов лечения рака

Вдобавок ко всему, ожирение повышало шансы на смерть пациента после успешного удаления опухоли примерно на 11-17 процентов на каждые пять пунктов индекса массы тела свыше нормы. Это в особенности касалось некоторых подвидов рака груди, простаты, почек и поджелудочной железы.

Все это, как отмечают Джемаль и его коллеги, говорит о том, что борьба с ожирением должна стать первоочередной задачей для ООН, ВОЗ и других международных органов, координирующих политику и действия национальных здравоохранительных организаций и ведомств.

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