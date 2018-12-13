22:04 13 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.24
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Египет

В Египте обнаружено гигантское кладбище времен Тутанхамона

© Photo: Universität Tübingen / Ramadan B. Hussein
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
33 0 0

Внутри кладбища сохранилось сразу три каменных саркофага, останки нескольких десятков древних египтян, а также большое число украшений, амулетов и различной погребальной утвари.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В южной части Египта обнаружили большое захоронение – там покоятся свыше пятидесяти современников Тутанхамона и других фараонов 18 династии. Как рассказали в министерстве по делам древностей Египта, расхитители гробниц не успели разграбить кладбище.

"Здесь, похоже, были захоронены как минимум три поколения людей, живших в эпоху между правлениями Тутмоса II и Аменхотепа II. Мы насчитали как минимум 60 индивидов, треть из которых была детьми. Мы ожидаем, что их на самом деле гораздо больше. Мы никогда раньше не находили столь крупное захоронение", — заявила руководитель шведской археологической миссии в Египте Мария Нильссон (Maria Nilsson), которую цитирует РИА Новости.

Пирамиды в Египте
CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Pyramid of Cheops behind Chephren
Тысячелетнее молчание: ученые раскрыли тайну египетских пирамид

Погребально-храмовый комплекс в Гебель-эс-Сисила был построен на юге Древнего Египта, рядом с городом Бехдет, столицей Южного Царства, во времена фараонов 18 династии Древнего Египта, Тутанхамона и его предков, "фараонов-завоевателей", носивших имя Тутмос. На эпоху правления 18 династии приходится пик могущества Египта и начало его заката. 

Интересные находки

Самые известные и интересные с научной точки зрения следы этой эры были найдены в двух точках современного Египта – в окрестностях Луксора и Карнака, в знаменитой Долине Царей, и в местечке Гебель-эс-Сисила, расположенном в нескольких десятках километров к северу от современной Асуанской плотины.

Здесь находился древнеегипетский город Бехдет, где во времена Тутанхамона и его великих родственников египтяне добывали блоки песчаника, которые затем транспортировались по Нилу в Луксор, Фивы и другие регионы королевства для строительства храмов, гробниц и других монументов. Со временем, Бехдет и его окрестности "обросли" своими собственными монументами, усыпальницами и храмами, которые сейчас активно изучают египтологи. 

Пирамиды, Египет
© Sputnik / Uriy Somov
В Египте торговцам запретят приставать к туристам

Нильссон и ее коллеги уже несколько лет проводят раскопки на территории Гебель-эс-Сисилы, изучая нетронутые уголки Бехдета и других поселений времен Тутанхамона и прочих правителей времен Нового Царства. Год назад им удалось найти своеобразное "детское кладбище", где были захоронены сразу четыре мумии детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Новые раскопки, которые ученые начали вести весной этого года, принесли еще более монументальное и интересное открытие – шведские египтологи нашли под пятиметровым слоем песка и грязи пока самое большое кладбище Бехдета.

Охотники за ценностями

Как отметил Мустафа аль-Вазири (Mostafa al-Waziri), глава Высшего совета по делам древностей Египта, современные и древние расхитители гробниц неоднократно пытались проникнуть в эти могильники, из-за чего они были частично затоплены водой и засыпаны песком. 

Египет
CC0 / Pixabay / NadineDoerle
В Египте нашли новую статую Сфинкса

Несмотря на это, большая часть кладбища не была разграблена или просто полностью разрушена. Внутри него сохранилось сразу три каменных саркофага, а также останки нескольких десятков древних египтян, а также большое число украшений, амулетов и различной погребальной утвари.

Два саркофага были извлечены из гробницы – внутри них ученые нашли останки двух девочек, младенца и ребенка дошкольного возраста. Остальные артефакты и останки археологи будут планомерно извлекать в последующие недели и месяцы, осторожно откачивая воду и убирая наносы песка и ила.

Как надеются Нильссон и ее команда, эти раскопки помогут ученым узнать, как жили крупные сообщества древних египтян во времена Нового Царства, а также какую роль в их жизни играли подобные кладбища.

По теме

Археологи обнаружили в Египте 17 мумий и остались в восторге от находки
Уникальная находка: в Египте нашли древнюю фабрику мумий
В Египте в загадочном черном саркофаге обнаружили три мумии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Лопата музыкальный инструмент
Музыкант-самоучка стал виртуозом игры на лопате - видео
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться