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Геймер в очках виртуальной реальности

Компьютерные игры меняют восприятие геймеров

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Наука и технологии
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Яркие эмоции часто "ослепляют" людей – если какие-то события в их жизни вызывают у них очень сильные чувства, они часто не замечают важные вещи, но геймеры меньше подвержены этому.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Любители шутеров и других компьютерных игр гораздо слабее реагируют на сцены насилия и другие проявления жестокости, чем остальные жители планеты. К такому выводу пришли нейрофизиологи, опубликовавшие статью в журнале Visual Cognition.

"Пока у нас нет однозначного ответа на вопрос, как именно жестокие игры влияют на поведение человека в реальном мире. Мы изучили лишь один из аспектов этого вопроса, то, как наши эмоции влияют на восприятие мира. Нам в любом случае нужно провести дополнительные опыты для понимания того, как это все работает", — заявил Стив Мост (Steve Most) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Компьютерные игры – польза или вред?

Последние 20 лет ученые, общественные деятели, политики и озабоченные родители очень долго и жарко дискутируют о том, являются ли компьютерные игры полезными или вредными, а также как они могут влиять на поведение детей, взрослых и на работу мозга человека. 

Пользователь смартфона смотрит Youtube, архивное фото.
CC0 / Pixabay / StockSnap
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Относительно недавно этим вопросом заинтересовались нейрофизиологи, обнаружившие, что некоторые типы игр улучшают работу некоторых регионов мозга и улучшают реакцию и краткосрочную память.

С другой стороны, другие исследователи показали, что длительное увлечение некоторыми типами игр приводило к уменьшению объема гиппокампа, центра долговременной памяти, и к некоторым другим негативным изменениям. Подобные открытия возродили споры о том, стоит ли разрешать детям проводить неограниченное время в таких играх или нет.

Мост и его коллеги раскрыли еще одну сторону этого многогранного вопроса, изучая то, как ярко геймеры и другие люди реагируют на сцены насилия и прочие неприятные изображения или видеоролики, вызывающие у них негативные эмоции.

Эксперимент ученых 
Геймеры
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Как объясняет нейрофизиолог, яркие эмоции часто "ослепляют" людей – если какие-то события в их жизни вызывают у них очень сильные чувства, то они часто не замечают важные или интересующие их объекты в окружающем мире. Игры, по мнению их критиков, часто притупляют чувствительность человека к насилию и жестокости.

Руководствуясь этой идеей, ученые собрали две группы добровольцев, одна из которых не интересовалась такими развлечениями, а другая – сидела за компьютером или приставкой как минимум пять часов в неделю.

Каждый из участников эксперимента должен был просмотреть серию из нескольких десятков фотографий и найти среди них один снимок, повернутый в "неправильную" сторону. Каждое изображение выводилось на экран на протяжении всего ста миллисекунд, что заметно усложняло эту задачу.

Как правило, на большинстве снимков были запечатлены вполне нейтральные и обыденные объекты – дома, предметы быта, пейзажи, машины и прочие вещи, обычно не вызывающие эмоций. В некоторых случаях ученые вставляли сразу перед нужной фотографией или после нее несколько карточек со сценами насилия или просто неприятными вещами. 

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© Ruptly
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Подобный "раздражитель", по задумке ученых, должен был сбивать с толку добровольцев и мешать им запоминать повернутую фотографию. Соответственно, если игры действительно меняют восприятие мира, то тогда между геймерами и обычными людьми будут существовать различия в числе правильных и неправильных ответов.

Игра влияет на чувства

Оказалось, что они действительно существовали – геймеры в среднем реже ошибались, чем другие добровольцы, причем эти различия были наиболее ярко выражены в тех случаях, когда фотографии-"раздражители" были особенно пугающими. Аналогичным образом, чем более жестокими были игры, в которые играли добровольцев, тем лучше они проявляли себя в этом тесте.

"Важно понимать, что мы не говорим о наличии причинно-следственной связи. Мы нигде не утверждаем, что жестокие игры сделали геймеров менее эмоциональными и менее моральными личностями. Мы просто открыли феномен, который стоит учитывать при оценке поведения людей, к примеру, при спасении жертв катаклизмов и аварий", — заключает Мост.

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