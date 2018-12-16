Ученые обнаружили, как изменились кошки за несколько столетий

Кошки снова поставили исследователей в тупик, потому что большинство одомашенных животных, наоборот, уменьшаются в размерах.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Датские исследователи выяснили, что со времен викингов домашние кошки очень сильно увеличились в размерах. О своем открытии ученые рассказали в авторитетном научном журнале Danish Journal of Archaeology.

Известно, что большинство одомашенных животных с течением веков уменьшаются в размерах. Поэтому ученые были поражены, когда во время археологических раскопок поселений викингов обнаружили скелеты кошек, которые оказались гораздо меньше своих современных собратьев. Если следовать общей логике, то нынешние кошки должны были оказаться размером приблизительно с крупную морскую свинку.

Изучая этот феномен, археологи сравнили скелеты кошек, найденных в древних поселениях на протяжении несколько сотен лет. И обнаружили, что в процессе одомашнивания коты, напротив, значительно выросли в размерах. По сравнению с котами, которые бегали по деревням викингов в VIII-IX веках, современные коты больше приблизительно на 16%.

Не находя иного объяснения, ученые предположили, что коты выросли из-за того, что их все лучше кормили. С развитием цивилизации еды для домашних питомцев становилось все больше, и в этом причина, решили исследователи.

Наибольшую роль в одомашнивании кошек, по-видимому, сыграли древние египтяне, а популярными домашними питомцами они стали около 1700 года до нашей эры. Скелеты кошек археологи находят на затонувших судах и в портах той эпохи.