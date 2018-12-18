13:18 18 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Стоунхендж. Архивное фото

Ученые нашли связь между коровами и Стоунхенджем

CC BY-SA 2.0 / Alun Salt / Stonehenge, View from the East
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
40 0 0

Перед тем, как рассказать о своем предположении, исследователи изучили данные о копытах крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Необычную теорию обнародовали археологи из университетского колледжа Лондона. Они считают, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров, пишет Daily Mail

Немые камни: ученые раскрыли тайну строительства Стоунхенджа>>>

Кошка Lil Bub во время съезда владельцев кошек CatCon 2017 в США, архивное фото.
© AP Photo / Richard Vogel
Ученые обнаружили, как изменились кошки за несколько столетий

Предположение ученых объясняет, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.

Археологи построили свое предположение на основании данных изучения копыт крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита. Утверждается, что следы повреждений копыт показали, что животные перетаскивали тяжелые грузы на большие расстояния.

"Это открытие заставляет пересмотреть текущую интерпретацию использования животных в доисторической Европе", - пишет в исследовании ведущий автор, доктор Джейн Гаастра.

По теме

Ученые доказали существование "северной Атлантиды" миллионы лет назад
Невероятная находка: ученые обнаружили пропавший регион
Наконец-то свершилось: ученые определили версию происхождения Земли
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Старый Орхей.
В Молдове соскучились по настоящей зиме - архивные фото
Вышинский о том, что ему инкриминируют
Вышинский сообщил, в каком виде его хочет выставить обвинение
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться