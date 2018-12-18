Ученые нашли связь между коровами и Стоунхенджем

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Необычную теорию обнародовали археологи из университетского колледжа Лондона. Они считают, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров, пишет Daily Mail.
Немые камни: ученые раскрыли тайну строительства Стоунхенджа>>>
Предположение ученых объясняет, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.
Археологи построили свое предположение на основании данных изучения копыт крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита. Утверждается, что следы повреждений копыт показали, что животные перетаскивали тяжелые грузы на большие расстояния.
"Это открытие заставляет пересмотреть текущую интерпретацию использования животных в доисторической Европе", - пишет в исследовании ведущий автор, доктор Джейн Гаастра.