Межпланетные полеты: как покорить дальний космос

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Современные системы жизнеобеспечения космонавтов недостаточно эффективны с точки зрения переработки ресурсов и недостаточно надежны для миссий в дальний космос, заявил в интервью РИА Новости руководитель рабочей группы по космической биологии и медицине с американской стороны Крейг Кундрот.

© Photo : ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit Ученые установили, почему у Нептуна почти нет "родственников"

"В отношении систем жизнеобеспечения нам нужно … сделать их более эффективными в плане повторного использования ресурсов, в плане вторичной переработки. Чем больше жидкости мы можем переработать, тем меньше воды нам надо брать с собой в миссию", - сказал Кундрот.

Он также отметил, что сейчас экипажи летают на околоземной орбите, и если у них что-то сломается в космосе, то доставка с Земли деталей для замены не доставит особых трудностей. При полетах на Луну, доставить что-то с Земли будет можно, хоть и непросто.

"В случае полета на Марс доставка каких-то дополнительных грузов с Земли вряд ли будет осуществима. Нам все нужно будет взять с собой. Отсюда и требование к технике, чтобы она была исключительно надежной", - добавил Кундрот.