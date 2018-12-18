В НАСА выяснили, когда исчезнут кольца Сатурна

Ученые НАСА выяснили, что кольца Сатурна могут исчезнуть менее чем через 100 миллионов лет.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Icarus в понедельник. Оценки ученых основаны на данных, собранных зондами "Вояджер" и "Кассини", пишет РИА Новости.

Как отмечается, под действием гравитации частицы льда, из которого преимущественно состоят кольца, притягиваются к планете, что вызывает их стремительное истощение.

"По нашим оценкам, так называемый дождь, который выпадает из колец Сатурна в виде продуктов воды, мог бы за полчаса наполнить олимпийский бассейн", - цитирует портал одного из авторов исследования Джеймса О'Донохью. По его словам, один этот факт уже указывает на то, что "вся система колец исчезнет через 300 миллионов лет". Однако если учитывать данные аппарата "Кассини" о количестве материала, который выпадает на экватор планеты, "кольца просуществуют меньше 100 миллионов лет".

"Это довольно небольшой срок, принимая во внимание, что возраст Сатурна составляет более четырех миллиардов лет", - отметил О'Донохью.

Ученые давно пытались выяснить происхождение и возраст колец Сатурна. По одной версии, они сформировались вместе с планетой, по другой - образовались гораздо позднее. Результаты исследования показали, что возраст колец вряд ли составляет более 100 миллионов лет. В этом случае они могли сформироваться из-за столкновения небольших ледяных спутников на орбите планеты.

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"Нам повезло, что мы можем увидеть систему колец Сатурна, которая, по всей вероятности, находится в середине своего жизненного пути", - заявил ученый. Он также отметил, что мы могли не застать те времена, когда у Юпитера, Урана и Нептуна были крупные системы колец, которые к сегодняшнему дню, вероятно, значительно истощились.