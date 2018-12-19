В сети появилось видео того, как выглядит скоростной тоннель Илона Маска

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Презентация и открытие первого скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом была проведена владельцем космической компании SpaceX Илоном Маском. Мероприятие транслировалась в прямом эфире.

Первоначально планировалось, что подземный тоннель откроется 10 декабря, но запуск проекта перенесли.

Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по тоннелю у машин будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

В своем Twitter Маск заявил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других автономных электрических автомобилей.

"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу… Во всех тоннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", — написал Маск.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

​Маск объявил о начале строительства скоростного тоннеля в конце июня 2017 года.

План миллиардера предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.