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Илон Маск. Архивное фото.

В сети появилось видео того, как выглядит скоростной тоннель Илона Маска

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Наука и технологии
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Американский миллиардер сам показал новую технологию, передвигаясь на автомобиле Tesla.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Презентация и открытие первого скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом была проведена владельцем космической компании SpaceX Илоном Маском. Мероприятие транслировалась в прямом эфире.

Первоначально планировалось, что подземный тоннель откроется 10 декабря, но запуск проекта перенесли.

Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по тоннелю у машин будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

В своем Twitter Маск заявил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других автономных электрических автомобилей.

"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу… Во всех тоннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", — написал Маск.

​Маск объявил о начале строительства скоростного тоннеля в конце июня 2017 года.

План миллиардера предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

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