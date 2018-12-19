Берегите деньги на банковских картах: почти все SMS легко перехватить

Исследование показало, что абсолютное большинство SMS могут прочесть злоумышленники, а также получить данные о банковских картах.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Приблизительно 78% мобильных сетей по всему миру уязвимы для хакеров, которые могут перехватить девять из десяти SMS-сообщений. Об этом сказано в исследовании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности).

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что мобильные операторы уделяют большое внимание кибербезопасности, по-прежнему существуют особенности сетей, которые не могут обеспечить полную защиту абонентов и операторов.

"На сегодняшний день остается существенным риск проведения мошеннических операций: уязвимы 78% сетей. А перехват SMS возможен в девяти из десяти случаев", - указывают аналитики.

© Sputnik / Владимир Астапкович Какие телефоны не способны прослушивать спецслужбы

По данным компании, злоумышленники могут купить в "подпольном" интернете подписку на получение и подделку чужих SMS в реальном времени за 20 долларов в месяц.

А еще хакеры продают данные банковских карт. Так, пароли от различных учетных записей и данные банковских карт занимают около 80% всей информации "дарквебе". Средняя стоимость информации об одной карте с балансом от нескольких сотен долларов составляет всего 9 долларов, выяснили эксперты. А текст SMS с одноразовым кодом для проведения платежа можно оперативно получить за 250 долларов, говорится в исследовании.

Что касается атак через мобильные устройства, они занимают примерно пятую часть от всех атак на частные лица. Чаще всего они происходят через приложения. По оценке аналитиков, количество жертв таких атак в ближайшие два-три года не будет снижаться из-за низкой осведомленности обычных пользователей в вопросах кибербезопасности.