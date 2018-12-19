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Геймер в очках виртуальной реальности.

Интернет вместо извилин: как гаджеты меняют сознание подростков

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Наука и технологии
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Ученые выяснили, как новомодные гаджеты влияют на психологическое состояние тинейджеров.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Чрезмерное увлечение гаджетами может плохо сказаться на умственных способностях, предупреждают ученые. Появившиеся в последние годы научные исследования выявили связь между количеством времени, проведенным с компьютерами, планшетами и смартфонами, и изменениями в мозге. РИА Новости разбирается, кто находится в группе риска.

Пластичный мозг

Подростковый возраст — самый благоприятный для обучения. Как установили ученые из Лейденского университета (Нидерланды), в этот период повышается активность полосатого тела — анатомической структуры, участвующей в работе системы вознаграждения головного мозга — и обучение идет более эффективно. 

В эксперименте, в котором приняли участие 232 человека, в том числе дети и подростки, активность полосатого тела и результативность обучения коррелировали с возрастом. Самые высокие показатели были именно у тинейджеров: они выполняли задания с точностью до 97 процентов.

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Подростки — одна из наиболее уязвимых категорий, так как любая деятельность, в которую они вовлечены, будь то чтение или игра в футбол, может сильно влиять на мозг. И не всегда положительно. Согласно первым данным проекта ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), инициированного Национальными институтами здравоохранения США, чрезмерное увлечение гаджетами приводит к преждевременному истончению префронтальной коры головного мозга, связанной с вниманием, когнитивной деятельностью и моторикой.

В ходе исследования ученые проанализировали снимки мозга 4500 тысяч детей девяти-десяти лет, их успеваемость и количество времени, которое они проводят в интернете или за видеоиграми. У тех, кто сидел перед монитором компьютера, с планшетом или смартфоном не менее семи часов в день, размеры префронтальной коры оказались меньше ожидаемой. Кроме того, у них были хуже результаты в тестах на сообразительность и развитие речи.

Однако авторы исследования оговариваются: к полученным данным стоит относиться с осторожностью. Только на основе более широкой выборки можно будет уверенно утверждать, что связь между низкой успеваемостью и временем, проведенным перед монитором, действительно есть.

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Взрослые тоже в группе риска

Чрезмерное увлечение гаджетами плохо сказывается и на взрослом мозге, считают нейробиологи из Университета Сассекса и Университетского колледжа Лондона (Великобритания). Изучив данные 75 добровольцев, ученые пришли к выводу, что частое использование компьютеров, планшетов и смартфонов уменьшает количество серого вещества в префронтальной поясной коре. Эта структура участвует в выполнении когнитивных задач и помогает контролировать эмоции.

Виной всему даже не сами гаджеты, а так называемая медиамногозадачность, когда человек одновременно переписывается в мессенджере на смартфоне и, скажем, смотрит фильм на планшете. Это рассеивает внимание: пользователю трудно сосредоточиться на чем-то одном, он легко отвлекается. Даже могут возникнуть эмоциональные проблемы, которые в будущем способны спровоцировать хроническую тревожность и депрессию.

Но исследователи осторожны в выводах. Вполне вероятно, что здесь перепутаны причина и следствие: не увлечение гаджетами уменьшает количество серого вещества, а люди с определенными особенностями строения головного мозга склонны много времени проводить за этими устройствами.

Пользователь смартфона смотрит Youtube, архивное фото.
CC0 / Pixabay / StockSnap
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Опасные игры

Впрочем, мозг действительно способен меняться под воздействием любых условий среды, а не только гаджетов. Нейронные цепочки могут перестраиваться, а нейроны формировать новые отростки и соединения в зависимости от задач, которые приходится решать человеку. Именно это впоследствии и приводит к изменениям в структуре мозга.

Первые подтверждения этому получил в 1969 году американский физиолог Пол Бач-и-Рита, разработавший аппарат для электростимуляции мозга, позволявший слепым от рождения людям "видеть". Созданный им прибор помогал пациентам воспринимать осязательные ощущения как визуальную информацию благодаря тому, что тактильные сигналы перенаправлялись в зрительную кору.

Исследование британских ученых на примере лондонских таксистов показало, что серьезные структурные изменения происходят даже в результате запоминания новой информации. Водители держали в памяти сотни маршрутов и объездных путей, и у них значительно увеличивался гиппокамп — часть лимбической системы головного мозга, участвующая в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти и перехода кратковременной памяти в долговременную.

Machines playing Tic Tac Toe
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А вот у геймеров, увлекающимися стрелялками, обратный эффект. Согласно данным канадских нейробиологов, у людей, проводящих за играми не меньше шести часов в день, число нейронных связей в гиппокампе уменьшается, а в хвостатом ядре — увеличивается. В результате улучшается реакция и кратковременная память, но вот центр долгосрочной памяти атрофируется.

В преклонные годы это чревато серьезными проблемами с памятью. Наиболее опасно уменьшение размеров гиппокампа для тех, кто в группе риска по болезням Альцгеймера, Паркинсона, старческой деменции, шизофрении. По этой причине ученые советуют разработчикам игр усложнять их геометрию и ландшафт и отказываться от автоматической навигации. Это поможет геймерам избежать атрофии мозга будущем.

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Теги:
влияние, гаджеты, подростки, интернет
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