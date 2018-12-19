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Солнце на восходе, архивное фото.

Солнце снова разбушуется: когда ждать новых мощных магнитных бурь

© Sputnik / Алексей Филиппов
Наука и технологии
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Астрономы рассказали, когда человечество столкнется с новыми периодами мощных магнитных бурь.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Астрономы ожидают начала нового одиннадцатилетнего цикла солнечной активности. Сейчас мы наблюдаем окончание периода солнечной активности, когда самые мощные магнитные бури уже отбушевали. Однако спокойствие будет длиться недолго — запуск очередного цикла, уже 25-го по счету с момента начала наблюдений, ожидается в 2019-м или в 2020-м годах, говорят ученые.

Как правило, начало цикла всегда проходит довольно спокойно с точки зрения электромагнитной обстановки. Постепенно вспышки на Солнце становятся все сильнее, а вместе с ними ужесточаются и магнитные бури.

Взрыв на Солнце, архивное фото.
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Scientists Propose Mechanism to Describe Solar Eruptions of All Sizes
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"Сейчас активность Солнца находится вблизи минимума, через год-два должен быть ее абсолютный минимум. Потом будет его возрастание. Это связано с магнитными полями Солнца, его динамо-механизмом", — рассказал в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

"Возмущенность околоземного космического пространства и состояние ее магнитосферы определяется солнечным циклом, который составляет 11 лет. В ближайшее время на Солнце не ожидается каких-либо экстремальных событий", — заметил ученый.

По мнению ученых, максимум электромагнитного цикла, когда Солнце будут сотрясать мощные вспышки, придется на 2022-2023 годы.

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Теги:
вспышки на Солнце, магнитная буря
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