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Сотрудница одной из аптек, архивное фото.

Медики: больного гриппом можно отличить по лицу, даже если он не чихает

© Sputnik / Александр Кондратюк
Наука и технологии
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Шведские ученые провели эксперимент и были поражены точностью, с которой люди отличали заболевших от здоровых даже спустя несколько часов после заражения.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Больного человека, в том числе больного гриппом, можно отличить в буквальном смысле по лицу, даже если он не кашляет и не чихает. К такому выводу пришли ученые из шведского Каролинского института. Результаты их исследования опубликованы в ведущем журнале биологических исследований Лондонского королевского общества.

Шведские ученые провели эксперимент по исследованию ранних признаков заболевания. Добровольцам сделали инъекцию болезнетворных бактерий, не опасных для жизни, другой группе вместо бактерий вводили плацебо (безвредный раствор - ред.).

Через несколько часов, необходимых для реакции иммунного механизма на болезнь, участников эксперимента фотографировали, показывали фотографии другим людям и предлагали указать, кто, по их мнению, болен, а кто здоров.

Врач. Архивное фото
© Sputnik / Николай Хижняк
В Кишиневе зафиксированы еще два случая заражения гриппом

B результате оказалось, что более чем в 80% случаев люди правильно определяли, кто из показанных им людей болен, а кто здоров.

Авторы работы сообщают, что когда людей просили рассказать, по каким признакам они распознали больных, то чаще всего оказывалось, что участники эксперимента обращали внимание на бледность кожи и припухшие веки, даже когда эти признаки не были отчетливо выражены.

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Исследователи полагают, что наш мозг в ходе накопления жизненного опыта бессознательно фиксирует десятки изменений во внешнем виде больных людей, даже если они крайне слабые. И затем, в случае возникновения опасности, включается механизм распознавания зараженных, что полезно в смысле выживания популяции в целом.

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Теги:
грипп
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