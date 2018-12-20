01:49 21 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Смартфон.

Зависимость от соцсетей оказалась похожа на алкоголизм

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
21 0 0

Ученые обнаружили, что жертвами интернет-зависимости чаще всего становятся импульсивные люди, плохо контролирующие свои желания.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Наркологи из Австралии выяснили, что люди, не способные покинуть социальные сети даже на секунду, страдают от тех же нарушений в работе психики, что и "профессиональные" алкоголики.

"Мы нашли не только сходства, но и различия между любителями соцсетей и спиртного, что нужно учитывать при борьбе с этими феноменами. К примеру, уменьшение импульсивности действий поможет и тем, и другим зависимым, тогда как ослабление нарциссизма больше поможет людям, не способным оторваться от телефона", — объясняет Майкл Лайверс из университета Бонда (Австралия).

В последние годы ученые всерьез заинтересовались двумя новыми формами зависимости, о которых часто говорят обыватели – "телефонной" и "интернет"-наркоманией. Их изучение показывает, что в данном случае простые люди часто бывают правы. У некоторых их носителей действительно наблюдаются особые изменения в поведении, характерные для реальных наркоманов, и на них действуют те же факторы риска.

Смартфон
© Sputnik / Владимир Астапкович
Спецслужбы - в отчаянии: какие телефоны просто невозможно прослушать

К примеру, в прошлом году ученые обнаружили, что их жертвами чаще всего становятся импульсивные люди, плохо контролирующие свои желания. Подобные характеристики, как показывают наблюдения ученых, являются отличительной чертой алкоголиков и реальных наркоманов, не способных самостоятельно избавиться от пагубной привычки.

Подобные открытия заставили Лайверса и его команду провести небольшой эксперимент, в рамках которого они сравнили то, как развитие алкоголизма и зависимости от социальных сетей меняет психику и манеру работы мозга человека.

Для этого они собрали группу из 150 добровольцев, живущих в Австралии и согласившихся пройти несколько развернутых опросов на предмет того, какую роль занимают социальные сети в их жизни. Параллельно ученые изучили результаты аналогичных опросов среди алкоголиков, проходивших реабилитацию в разных больницах страны.

Смартфон
CC0 / Pixabay / Pexels
В смартфонах нашли серьезный изъян

Эти опросы показали, что алкоголизм и зависимость от социальных сетей в целом были очень похожи друг на друга. Как оказалось, и для той, и другой проблемы были характерны высокие уровни нарциссизма, импульсивности и алекситимии – дефицита рефлексии и эмоций.

Небольшие различия в выраженности этих нарушений все же присутствовали, однако в целом, по словам ученых, они примерно одинаково влияли на поведение алкоголиков и любителей социальных сетей. Это можно использовать для борьбы и с тем, и с другим феноменом.

Что интересно, в отличие от тяги к спиртному, имеющей явно выраженный "мужской" характер, зависимость от социальных сетей была одинаково характерна для представителей и того, и другого пола. Как надеются ученые, дальнейшие наблюдения помогут им понять, почему это так.

По теме

Опасные смартфоны: как новомодные гаджеты провоцируют развитие рака
Фотограф: заменят ли смартфоны профессиональные фотоаппараты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться