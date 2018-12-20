Зависимость от соцсетей оказалась похожа на алкоголизм

Ученые обнаружили, что жертвами интернет-зависимости чаще всего становятся импульсивные люди, плохо контролирующие свои желания.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Наркологи из Австралии выяснили, что люди, не способные покинуть социальные сети даже на секунду, страдают от тех же нарушений в работе психики, что и "профессиональные" алкоголики.

"Мы нашли не только сходства, но и различия между любителями соцсетей и спиртного, что нужно учитывать при борьбе с этими феноменами. К примеру, уменьшение импульсивности действий поможет и тем, и другим зависимым, тогда как ослабление нарциссизма больше поможет людям, не способным оторваться от телефона", — объясняет Майкл Лайверс из университета Бонда (Австралия).

В последние годы ученые всерьез заинтересовались двумя новыми формами зависимости, о которых часто говорят обыватели – "телефонной" и "интернет"-наркоманией. Их изучение показывает, что в данном случае простые люди часто бывают правы. У некоторых их носителей действительно наблюдаются особые изменения в поведении, характерные для реальных наркоманов, и на них действуют те же факторы риска.

© Sputnik / Владимир Астапкович Спецслужбы - в отчаянии: какие телефоны просто невозможно прослушать

К примеру, в прошлом году ученые обнаружили, что их жертвами чаще всего становятся импульсивные люди, плохо контролирующие свои желания. Подобные характеристики, как показывают наблюдения ученых, являются отличительной чертой алкоголиков и реальных наркоманов, не способных самостоятельно избавиться от пагубной привычки.

Подобные открытия заставили Лайверса и его команду провести небольшой эксперимент, в рамках которого они сравнили то, как развитие алкоголизма и зависимости от социальных сетей меняет психику и манеру работы мозга человека.

Для этого они собрали группу из 150 добровольцев, живущих в Австралии и согласившихся пройти несколько развернутых опросов на предмет того, какую роль занимают социальные сети в их жизни. Параллельно ученые изучили результаты аналогичных опросов среди алкоголиков, проходивших реабилитацию в разных больницах страны.

Эти опросы показали, что алкоголизм и зависимость от социальных сетей в целом были очень похожи друг на друга. Как оказалось, и для той, и другой проблемы были характерны высокие уровни нарциссизма, импульсивности и алекситимии – дефицита рефлексии и эмоций.

Небольшие различия в выраженности этих нарушений все же присутствовали, однако в целом, по словам ученых, они примерно одинаково влияли на поведение алкоголиков и любителей социальных сетей. Это можно использовать для борьбы и с тем, и с другим феноменом.

Что интересно, в отличие от тяги к спиртному, имеющей явно выраженный "мужской" характер, зависимость от социальных сетей была одинаково характерна для представителей и того, и другого пола. Как надеются ученые, дальнейшие наблюдения помогут им понять, почему это так.