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Работа вирусологической лаборатории

Медики бьют тревогу: кому больше всего стоит опасаться гриппа

© Sputnik / Сергей Венявский
Наука и технологии
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Тема:
Утро с нами! (217)
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Выводы ученых из США заставят насторожиться сотни людей с ослабленным иммунитетом и лишним весом.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Грипп и связанные с ним осложнения несут наибольшую опасность для беременных женщин и людей, страдающих от крайних форм ожирения. К такому выводу пришли американские ученые, пишет РИА Новости

Сезонные прививки обычно помогают большинству людей, но они далеко не всегда гарантируют защиту от вируса. Входящим в группу риска следует сразу же обращаться к врачам, если у них появляются первые симптомы болезни во время очередной вспышки заболевания", — заявил Тимоти Уйеки, главный врач Центра вакцинации и респираторных болезней США.

Ежегодно эпидемии гриппа уносят многие тысячи жизней. Борьба с заболеванием осложняется тем, что существует три разновидности этого вируса: А, В и С. Какая форма получит наибольшее распространение, предсказать крайне сложно. Вакцинация же не позволяет выработать иммунитет ко всем штаммам.

Сотрудница одной из аптек, архивное фото.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Медики: больного гриппом можно отличить по лицу, даже если он не чихает

Наиболее опасны вирусы гриппа, относящиеся к типу А. Его разновидности делятся на группы А1 и А2 в зависимости от состава белковой оболочки вируса, определяющего механизм заражения клеток организма хозяина. К первой группе относится вирус свиного гриппа, ко второй — вирусы птичьего гриппа.

Уйеки и его коллеги подготовили новую серию рекомендаций для терапевтов и врачей-эпидемиологов.

Предыдущую версию составили в 2009 году, перед началом одной из самых опасных вспышек свиного гриппа. Эта эпидемия, а также появление новых разновидностей птичьего гриппа, имеющих крайне высокие показатели смертоносности, заставили американских ученых пересмотреть подходы к борьбе с инфекцией.

Они рекомендуют врачам перейти на более надежные клинические тесты, так как большинство используемых сегодня тест-полосок очень часто дают ложные результаты.

Особенно это касается двух самых уязвимых категорий, а также детей в возрасте до двух лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Ученые рекомендуют выписывать таким пациентам большие дозы осельтамивира и других противовирусных препаратов, мешающих гриппу собирать новые копии вирусных частиц. Несмотря на серьезные побочные эффекты, эти лекарства должны защитить больных от развития тяжелых осложнений, связанных с современными версиями птичьего и свиного гриппа.

Врач в больнице, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни

При угрозе развития вторичных инфекций препараты должны применяться в комбинации с антибиотиками и другими лекарствами, мешающими бактериям проникнуть в организм.

Ученые рассчитывают, что следование рекомендациям врачей поможет заметно снизить смертность от гриппа и его последствий. Только в прошлом году, как показывают данные ВОЗ, от инфекции и связанных с ней осложнений умерло свыше 650 тысяч человек, что почти в три раза выше цифр 2005 года.

Тема:
Утро с нами! (217)

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Теги:
эпидемия, вирус, грипп
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