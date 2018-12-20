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Кто твой Дед Мороз?

Найди своего Деда Мороза на сайте Sputnik Молдова

© Sputnik / Давид Шоломович
Наука и технологии
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Новый проект в формате дополненной реальности (AR) подарит хорошее настроение посетителям сайта Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. "Кто твой Дед Мороз?" - так называется новый проект в формате дополненной реальности (AR), запущенный в четверг на сайте RIA.ru и в приложении РИА.Lab (в App Store для iOS или Google Play). Это игра-история, которая знакомит пользователей с главными новогодними персонажами постсоветского пространства, их внешним видом, характером и привычками.

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В работе над проектом приняли участие редакции международного информационного агентства и радио Sputnik в 14 странах. Журналисты не только собрали культурологические и исторические факты о национальных аналогах Деда Мороза, но и озвучили своих героев. Кстати, молдавский Дед Мороз Мош Крэчун один из ключевых персонажей этой новогодней истории. А корреспонденты Sputnik Молдова приняли участие в запуске AR-проекта.

Кто твой Дед Мороз?
Кто твой Дед Мороз?

"Эта игрушка и рассказ одновременно. Пользователь разворачивает перед собой – на столе или полу – целую сцену. Он стучится в дом, к нему случайным образом выскакивает один из "главных по новогодним подаркам", и начинается игра. Мы хотели, чтобы любопытные факты были рассказаны нескучно, ненавязчиво, увлекательно. Для нас это также возможность отработать различные приемы высокотехнологичной журналистики", – отметила руководитель центра исследования и изучения аудитории дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер.

Выбранный для проекта "Кто твой Дед Мороз?" формат позволяет плотнее удерживать внимание пользователя, поскольку сочетает в себе журналистскую и интерактивную составляющую. После прохождения всех этапов игры пользователь получает шутливое "предсказание", которым может поделиться в социальных сетях или отправить по почте и в мессенджеры.

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Сопровождающая проект статья с видео-анонсом истории размещена на русскоязычных версиях национальных сайтов Sputnik и на сайте ria.ru.

"Кто твой Дед Мороз?" – второй проект МИА "Россия сегодня" в формате дополненной реальности, производство которых было запущено в 2018 году. Первым стало мобильное приложение "Синестеты", посвященное людям, способным видеть в цвете слова и цифры, либо различать цветовую ауру настроения человека. Всего медиагруппа планирует выпускать до 12 AR-проектов в год, часть из которых будет интегрирована в редакционные материалы агентства. В том числе и на сайте Sputnik Молдова.

Функция дополненной реальности (AR) работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore.

Дед Мороз из Великого Устюга
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов.

В 22 редакционных центрах по всему миру, от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Теги:
Sputnik Молдова, игра, Дед Мороз
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