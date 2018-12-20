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Марсоход НАСА Curiosity.

Марсотрясение - что установили на поверхности красной планеты

© Photo : NASA / JPL-Caltech/MSSS
Наука и технологии
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Зонд InSight установил сейсмометр на поверхности Марса.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Посадочный модуль InSight установил сейсмометр на поверхности Марса и получил предварительные данные по структуре его ядра. В ближайшие дни человечество услышит первые звуки марсотрясений, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА. Об этом пишет РИА Новости

"Установка сейсмометра была для нас не менее важным событием, чем посадка модуля на Марс. Это самый важный инструмент InSight – от его работы зависит реализация 75% научных задач миссии. Мы с нетерпением ожидаем первых данных, и я уже припас бутылочку шампанского на этот случай", — заявил Брюс Банердт, руководитель миссии InSight в НАСА.

Астероид, архивное фото.
© Photo: NASA / Goddard / University of Arizona
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Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

Зонд успешно развернул солнечные батареи, выдвинул руку и успешно провел все процедуры по анализу окрестностей зоны посадки и выбора тех участков, где будут установлены сейсмометр и бур-"крот" HP3.

Во вторник участники миссии определились с выбором места "посадки" первого прибора и отправили соответствующие команды на InSight, отработав их на макете зонда на Земле. Они были успешно выполнены вчера вечером – роботизированная рука зонда установила сейсмометр на расстоянии в 1,6 метра от аппарата, практически напротив его "лица".

Международная космическая станция
© Photo: Roskosmos
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Сейчас, как отметил Банердт, инженеры миссии проводят калибровку датчиков сейсмометра и готовятся выровнять его положение – он стоит на почти незаметном склоне холма, чей угол наклонения равен двум или трем градусам. Когда все эти процедуры будут завершены, ученые начнут изучать секреты недр Марса и искать марсотрясения.

Другой научный прибор, радиоволновой радар RISE, уже начал вести наблюдения за тем, как сильно "качается" ось вращения Марса при движении по орбите. Как надеются исследователи, уже полученные им данные помогут выяснить, как выглядит ядро красной планеты и понять, как она потеряла магнитное поле.

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Теги:
землетрясение, планета, Марс
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