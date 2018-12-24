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Ученый узнал о масштабной катастрофе в Солнечной системе

CC0 / Pixabay / Twighlightzone
Наука и технологии
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Компьютерное моделирование помогло воссоздать картину столкновения в космосе.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Сотрудник Даремского университета в Великобритании Джейкоб Кегеррей доказал, что несколько миллиардов лет назад в Солнечной системе произошла масштабная катастрофа, в результате которой изменился наклон оси Урана. Об этом пишет портал phys.org

Марсоход НАСА Curiosity.
© Photo : NASA / JPL-Caltech/MSSS
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Ученый выяснил, что три-четыре миллиарда лет назад в Уран врезался космический объект вдвое больше Земли. Катастрофа произошла еще до формирования спутников ледяного гиганта.

Компьютерное моделирования показывает, что столкновение и изменение оси вращения планеты произошло в течение нескольких часов. В результате катастрофы Уран стал вращаться практически "лежа на боку". Это подействовало и на угол наклона его спутников, а также сформировало ледяную оболочку небесного тела, уверен Кегеррей.

По словам сотрудника NASA Джима Грина, есть вероятность, что этот огромный космический объект до сих пор находится на задворках Солнечной системы и может оказаться ее девятой планетой.

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