Селфи в космосе и "новый" динозавр: топ-12 достижений в науке за 2018 год

Новые этапы освоения космоса, свежая теория о происхождении вселенной, источник юстиниановой чумы и другие научные открытия 2018 года - в нашей подборке.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Научный прогресс не стоит на месте, не стал исключением и уходящий 2018 год. Sputnik составил свой "хит-парад", выбрав наиболее удачные в каждом из 12 месяцев результаты работы ученых.

Январь – месяц юрского периода

Описан новый вид динозавров Caihong, обитавших во времена верхнеюрской эпохи на территории современного Китая. Найдены остатки органелл, аналогичным тем, которые у современных птиц отвечают за разноцветное оперение.

Февраль – эра космоса

Cостоялся первый тестовый полет американской ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy, а также пуск с космодрома "Байконур" транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08".

Март – время археологов

В Москве в ходе раскопок на кладбище снесенной в советское время церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках археологи обнаружили 140 артефактов, большинство из которых относятся к XVI — началу XX веков, а самые ранние к XV веку.

Апрель и миллион лет до нашей эры

Астероид, упавший на Землю в 2008 году, оказался осколком протопланеты, возникшей на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Май, Юстиниан и гунны

Проанализировав геномы останков 137 людей, ученые предположили, что Юстинианова чума была принесена гуннами из Азии.

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Свиной июнь

В Шотландии ученые объявили об успешном создании генно-модифицированных свиней, устойчивых к репродуктивно-респираторному синдрому.

Июль и яблони

На Марсе обнаружено озеро с соленой незамороженной водой. Об этом сообщили исследователи из Италии. Они изучили данные радара, который установлен на станции Европейского космического агентства. Информацию собирали в период с 2012 по 2015 год.

Август и снова космос

Американское космическое агентство NASA объявило об отправке к Солнцу научного зонда Parker. Аппарат был выведен в космос ракетой-носителем Delta IV Heavy, запущенной с мыса Канаверал, штат Флорида.

Фото-сентябрь

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии, снятые на поверхности астероида Рюгу. Два модуля-робота 21 сентября совершили первую в истории мягкую посадку на астероид, высадившись с межпланетной станции "Хаябуса-2".

Химия в октябре

Лауреатами Нобелевской премии в области химии объявлены американцы Франсис Арнольд и Джорж Смит, а также ученый из Кембриджа Грегори Уинтер за исследование эволюции. Исследовательница Арнольд награждена за изучение эволюции ферментов, в то время как Смит и Уинтер получат награду за фаговое отображение пептидов и антител. Открытия ученых в Нобелевском комитете назвали "революцией с помощью эволюции". Исследования помогут бороться с аутоимунными заболеваниями, в том числе с раком, который дал метастазы.

Ноябрь и космическое селфи

Американский космический аппарат InSight, который совершил посадку на Марс, успешно развернул солнечные батареи и передал на Землю первые снимки с поверхности планеты, в том числе "селфи" марсохода.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASA InSight (@NASAInSight) 27 ноября 2018 г.

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Декабрь и смысл жизни

Ученые из Оксфордского университета объявили о решении одной из главных тайн современной физики – проблемы темной материи и темной энергии. Исследователи давно подозревают, что 95 процентов Вселенной состоит из этих экзотических "веществ". Доктор Джейми Фарнс из Оксфордского университета выдвинул гипотезу, согласно которой обе эти субстанции объединены в "жидкость" с отрицательной массой.