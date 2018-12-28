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Есть ли повод для паники: к чему ученые готовят человечество в 2019 году

© Photo: ESA/Hubble & NASA, RELICS
Наука и технологии
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Наступающий год принесет новые резонансные открытия в области генетики, изучения космоса и археологии. 

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Внимание всего мира направлено на Китай, который успешно продолжает лунную программу и проводит дерзкие эксперименты по созданию генно-модифицированных детей. За какими учеными и проектами стоит следить в 2019 году — в материале РИА Новости.

Близнецов отредактировали

Мировое научное сообщество будет ужесточать этические нормы, чтобы не допускать бесконтрольного редактирования геномов человека. Такое решение созрело после шокирующего заявления китайского ученого Хэ Цзянькуя о рождении двух девочек, чьи ДНК были изменены, чтобы избавить их от риска заражения ВИЧ.

Астероид, архивное фото.
© Photo: NASA / Goddard / University of Arizona
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Ученые также проверят, не повлекло ли вмешательство в ДНК детей нежелательных побочных эффектов.

По словам Хэ Цзянькуя, геном отредактирован на самой ранней стадии формирования эмбриона с помощью метода CRISPR-cas9. Изначально его открыли у бактерий и модифицировали для использования у многоклеточных. Метод позволяет включить, выключить, вырезать или вставить какой-то ген в ДНК любого животного, включая человека.
CRISPR-cas9 дал надежду избавить человечество от тяжелых наследственных болезней.

Возвращение на Луну

В самом начале января впервые в истории на обратную сторону Луны совершит посадку китайский ровер "Чанъэ-4". Он обследует поверхность в районе кратера Карман, расположенного в бассейна Южный полюс — Эйткен, проведет астрофизические и биологические эксперименты.

В том же году Китай отправит к Луне давно запланированную миссию "Чанъэ-5" с луноходом и буровой установкой. Поставленная инженерами задача — отобрать колонку лунного реголита и доставить на Землю.

Вулкан
© Sputnik / Николай Зайцев
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Сейчас только у Китая есть полноценная лунная программа, результатом которой стали пять работающих на поверхности и орбите спутника аппаратов.

В начале будущего года запланирована доставка на Луну первого частного робота — Beresheet. Его разработали в Израиле для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE. Посадочный модуль в составе аппарата SpaceIL отправится на ракете Falcon-9.

Триумф Менделеева

Решением ЮНЕСКО 2019 год объявлен международным Годом периодической таблицы Менделеева. Ей исполняется 150 лет.

Русский ученый Дмитрий Менделеев систематизировал химические элементы по их атомным массам и представил первые варианты таблицы в 1869 году. Это позволило предсказывать новые элементы и их свойства. Достижение признано научным сообществом как одно из величайших в истории человечества.

В честь юбилея по всему миру запланировано множество научных и просветительских событий. В сентябре в Санкт-Петербурге пройдет одно из ключевых мероприятий — XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.

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Теги:
человечество, паника, ученые
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