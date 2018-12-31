Ученые определили версию происхождения Земли

Исследователи из Калифорнийского университета в США приблизились к пониманию процессов, приведших к формированию Земли.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Существуют три основные гипотезы о происхождении нашей планеты, пишет РИА Новости. Одна предполагает, что Земля росла сравнительно быстро (от двух до пяти миллионов лет), захватывая необходимые для жизни воду и газы из окружающего молодое Солнце облака.

В другой говорится о частицах пыли, превратившихся под облучением Солнца в небесные тела — планетезимали, которые и стали источником нужных соединений. Согласно третьей теории Земля развивалась медленно и за счет богатых водой, кислородом и азотом метеоритов.

Mantle neon illuminates Earth's formation: The Earth formed relatively quickly from the cloud of dust and gas around the Sun, trapping water and gases in the planet's mantle, according to research published Dec. 5 in the journal Nature. Apart from… https://t.co/DP9AOCpYqn pic.twitter.com/B2fkfDtvsR — Electric Universe (@Elec_Universe) 5 декабря 2018 г.

​Чтобы определить, какая из идей наиболее близка к истине, ученые проанализировали соотношение изотопов неона, захваченных мантией Земли во время формирования планеты. Неон — это благородный инертный газ, на который, в отличие от водяного пара, углекислого газа или азота, не влияют химические и биологические процессы. Поэтому он навсегда сохраняет информацию о своем происхождении, отмечает профессор Суджой Мукхопадхай.

Выделяются три изотопа — неон-20, 21 и 22. Все они стабильны и нерадиоактивны, однако неон-21 образуется при радиоактивном распаде урана. Таким образом, количество неона-20 и неона-22 остается неизменным с момента рождения планеты, из чего исследователи делают вывод, что для каждой из трех теорий формирования Земли должно быть характерно собственное соотношение изотопов 20 и 22.

Чтобы определить этот коэффициент, исследователи изучили образцы подушечной лавы. Эти стекловидные породы формируются при подводных или подледных извержениях. Экспедиция под руководством специалистов из Университета Род-Айленда достала образцы со дна Атлантики, после чего они стали доступными для всех ученых.

Исследователи разрушили породы в герметичной камере и проанализировали состав газов, улавливая выбросы чувствительным масс-спектрометром. В результате они получили соотношение изотопов неона для трех гипотез о происхождении Земли. Выяснилось, что коэффициент, соответствующий теории "мантии Земли", выше, чем у "гипотезы планетезималей" и модели "долгого развития".

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"Это четкое указание на то, что в глубокой мантии Земли есть небулярный неон. Учитывая, что он является маркером для других газов, необходимые для жизни вещества — водород, вода, углекислый газ и азот — накапливались одновременно", - заявил один из авторов исследования Кертис Уильямс.

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