Назван список продуктов, которые полезны для сердца

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Ученые выяснили, что потребление молочных продуктов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщает РИА Новости.

Исследователи пришли к выводу, что наряду с молоком мясо и здоровые продукты с высоким содержанием жиров также полезны для сердца.

"Наши результаты показывают, что молочные продукты полезны для здоровья сердца и способствуют долголетию. Это отличается от нынешних рекомендаций диетологов", — говорит один из авторов работы Салим Юсуф из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада.

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Научная группа провела исследование с участием 218 тысяч человек более чем из 50 стран. Пациентов разделили на пять групп в зависимости от состава их рациона. Оказалось, что участники, употреблявшие в пищу много фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы, мяса и молочных продуктов, имели самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

При этом выяснилось, что молочные продукты и непеработанное мясо полезны для сердца.