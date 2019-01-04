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Названа лучшая в мире посленовогодняя диета

© Fotolia / Stokkete
Наука и технологии
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (9)
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Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания по нескольким параметрам, эксперты из США пришли к выводу, что самый оптимальный вариант — средиземноморская диета, пишет РИА Новости

Этот тип питания способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, считают специалисты. Кроме того, диету признали относительно безопасной, простой и содержащей необходимые элементы здорового питания.

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Средиземноморский тип питания подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. Также рекомендуется сократить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и морепродуктам.

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На втором месте — диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая, как заявляют эксперты, особенно эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта. Диета требует частичного или полного отказа от солесодержащей пищи и замены богатых натрием продуктов питания.

Также специалисты отметили пользу флекситарианства — умеренного или редкого употребления в пищу мясных продуктов.

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Теги:
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