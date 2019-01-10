Пенная и пахнущая смерть: как моющие средства убивают людей

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. За год человек съедает несколько килограммов моющего средства для посуды, вдыхает частицы летучих химических соединений, содержащихся в шампунях и духах, и незаметно для себя употребляет антибиотики, входящие в состав зубной пасты. РИА Новости разбирается, что можно найти в чистящих порошках, гелях и гигиенической косметике, и насколько это опасно для здоровья.

Летучие и опасные

Бытовая химия и косметика оседают не только на наших ладонях. Частицы входящих в эти средства веществ, согласно недавнему исследованию канадских и американских ученых, присутствуют в легких человека, а их концентрация в воздухе такова, что бытовую химию вполне можно считать "ответственной" за накопление озона в нижних слоях атмосферы.

Прежде всего речь идет о так называемых летучих органических соединениях, содержащихся в шампунях, духах, дезодорантах, мыле — продуктах, сделанных на основе бензина и его соединений. По словам авторов работы, эти вещества могут повышать риск развития рака, а попадая в воздух, они загрязняют его не меньше, чем выхлопные газы.

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По данным исследователей, в Лос-Анджелесе уровень летучих органических соединений, выделяемых бытовой химией, за последние несколько лет вырос почти в три раза.

Впрочем, пока ученые не разобрались, какие именно составляющие чистящих средств и косметики наиболее опасны, и призывают относиться с осторожностью к полученным результатам.

Невидимый антибиотик

Мыло, особенно антибактериальное, опасно не только содержащимися в нем летучими органическими соединениями, но и триклозаном. Этот антибиотик может влиять на митохондрии в клетках млекопитающих и запускать программу их самоуничтожения, выяснили ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

Пока негативное воздействие триклозана было показано только на клетках печени лабораторных крыс. Молекулы этого вещества нарушали работу митохондрий и приводили к появлению дырок в клеточных мембранах. В результате в клетку попадали особые сигнальные молекулы, запускающие апоптоз — программу клеточного саморазрушения.

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На практике это означает, что, накапливаясь, триклозан будет пагубно влиять и на здоровье человека. Дорогу внутрь организма ему прокладывают обыкновенные зубные щетки, уверяют американские биологи.

Во многих странах мира этот антибиотик используется в качестве добавки в лечебные зубные пасты, так как он значительно уменьшает вероятность воспаления десен. Триклозан скапливается на щетине зубных щеток и впоследствии может попадать в ротовую полость в больших количествах, даже если человек уже не использует лечебную пасту. В среднем в слюну и в рот попадает примерно в десять раз больше антибиотика, чем содержится в одной полоске триклозановой пасты.

Яд на тарелке

Нанести ощутимый вред здоровью способны и средства для мытья посуды. В составе многих моющих жидкостей есть поверхностно-активные вещества, получаемые из нефтепродуктов. Согласно сразу нескольким исследованиям, они (если накопятся в достаточном количестве) могут нарушать работу печени, приводить к повышению уровня холестерина в организме, проблемам с легкими и аллергическим реакциям.

Так, норвежские ученые утверждают, что у людей, регулярно использующих чистящие средства, — главным образом, домохозяек и домработниц — объем выдоха за год снижается примерно на 7,1 миллилитра, что сравнимо с показателями заядлых курильщиков.

Шансы заболеть астмой у любителей бытовой химии почти на 14 процентов выше, чем у тех, кто редко использует ее в уборке. Данные получены в результате 20-летних наблюдений за дыхательными системами более шести тысяч добровольцев.

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Впрочем, если верить работе немецких микробиологов, больше надо опасаться не чистящих средств, а губок для мытья посуды — на одном кубическом сантиметре этого предмета обитает до 50 миллиардов микроорганизмов из 118 родов.

Большинство из них безвредны, но среди бактерий, живущих на губках, собранных у немецких хозяек, исследователи обнаружили палочку Escherichia coli, вызывающую кишечные расстройства, и бактерии из рода Klebsiella, приводящие к пневмонии или менингиту.

Однако если регулярно менять губки для мытья посуды, тщательно их промывать и использовать моющие средства, то контакта с патогенными микроорганизмами можно избежать, отмечают ученые.