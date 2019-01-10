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Кто чаще всего болеет гриппом - исследователи дали ответ

© Sputnik / Александр Кряжев
Наука и технологии
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Определенную группу людей грипп и ОРВИ атакуют чаще всего - какую роль в этом играет фактор родства?

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Вероятность подхватить вирус гриппа оказалась тесно связана с тем, какие микробы населяют нос и горло его потенциальных жертв. К такому выводу пришли американские биологи, пишет РИА Новости

"У этого открытия огромный потенциал, но пока мы далеки от произвольных манипуляций микрофлорой и создания "бактериальных" таблеток, которые защищали бы нас от гриппа и других болезней. Мы только начали двигаться в этом направлении", — заявила Бетси Фоксмэн из Университета Мичигана в Энн-Арборе (США).

Эпидемии гриппа ежегодно уносят жизни многих тысяч человек. Борьба с вирусом осложняется тем, что у него три разновидности — А, В и С, так что сложно предсказать, какая из них получит наибольшее распространение. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
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При отсутствии прививки вероятность заразиться гриппом и скорость выздоровления будут зависеть только от внутренних сил организма, в том числе от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и пытается их подавить.

В последние годы ученые активно изучают, какие особенности жизни человека влияют на то, как иммунитет распознает грипп и борется с ним. К примеру, недавно они выяснили, что люди лучше справляются с теми подтипами вируса, которые переносили в детстве, а также нашли свидетельства того, что диета может влиять на переносимость инфекции.

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Фоксмэн и ее коллеги на основе наблюдений за жизнью примерно пяти сотен семей из Никарагуа в промежутке между 2012 и 2014 годами открыли еще один фактор, сильно влияющий на вероятность заражения гриппом.

Ученых интересовало, что именно влияло на передачу вируса между родственниками, если один из них заражался гриппом и проводил долгое время вместе с другими членами семьи.

Для этого они собирали пробы крови, микрофлоры рта и носа, а также другие образцы биоматериалов у еще здоровых никарагуанцев сразу после того, как их родные подхватывали инфекцию, и следили за ними в течение двух следующих недель.

Эти опыты неожиданно показали, что вероятность передачи вируса сильно зависит от того, какие микробы присутствовали в слизистой носа и горле больных и здоровых членов семьи. К примеру, бактерии из родов Alloprevotella и Prevotella заметно повышали вероятность подцепить грипп, тогда как микроб Bacteroides vulgatus, наоборот, мешал распространению инфекции.

Сотрудница одной из аптек, архивное фото.
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Как микрофлора носа и горла может быть связана с гриппом? Ученые предполагают - это обусловлено тем, что она постоянно влияет и на врожденный, и на адаптивный иммунитет, стимулируя его активность и заставляя быстрее реагировать на инфекцию.

Что интересно, у взрослых, детей и пожилых людей эти микробы встречались с разной частотой. Это может объяснять, почему две последние группы особенно часто болеют гриппом. Соответственно, модификация микрофлоры может защитить их от заражения и спасти жизни многих тысяч человек.

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Теги:
заболевания, инфекции, грипп
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