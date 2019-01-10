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Снегопад в Кишиневе 21.04.2017

Глобальное потепление способно сделать из птиц убийц

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Наука и технологии
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Дальнейшие климатические изменения могут превратить птиц в жестоких убийц, считают ученые.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Если температура на Земле продолжит расти, это усилит конкурентную борьбу среди птиц, что сделает их крайне жестокими существами, склонными к убийству других пернатых. Об этом говорится в статье журнала Current Biology. 

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"Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их все больше конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения. Как показывают наши исследования, каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц в результате этой "гнездовой войны", — рассказывает Йелмер Самплониус (Jelmer Samplonius) из университета Гронингена (Нидерланды).

Серьезные изменения

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

В последние годы экологи и климатологи начали активно интересоваться тем, как этот процесс будет влиять на жизнедеятельность растений и поведение животных. К примеру, недавно ученые выяснили, что рост температур резко сократит численность и видовое разнообразие опылителей, ускорит размножение вредителей и необычным образом повлияет на животных, чей цикл размножения завязан на конкретные температуры воздуха или воды. 

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Наблюдение за поведением птиц

Самплониус и его коллеги открыли один из самых неприглядных и интересных примеров подобных изменений в поведении, наблюдая за взаимоотношениями двух конкурирующих видов птиц – синиц и пеструшек, потребляющих один и тот же тип пищи и гнездящихся в схожих условиях. Кстати, и те и другие обитают на территории Молдовы.

Как отмечает орнитолог, он достаточно давно начал замечать, что в гнездах синиц в последние годы начали часто появляться трупики пеструшек, однако это происходило далеко не в каждый сезон размножения. Это натолкнуло его на мысль, что подобные "вспышки агрессии" могли быть связаны с климатическими флуктуациями.

Дело в том, что синицы не улетают на юг и продолжают жить в России и странах Европы на протяжении всей зимы, тогда как пеструшки осенью отправляются в Африку и возвращаются назад лишь весной. Как правило, раньше они достигали своих гнездовий в оптимальное время, когда листья растений и поедающие их гусеницы растут максимально быстро, однако в последнее время эта ситуация заметно изменилась. 

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© AP Photo / EFREM LUKATSKY
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Глобальное потепление заставляет их покидать Африку на несколько дней раньше, чем в прошлом. В некоторые сезоны, когда весна в средней полосе начинается относительно рано или в то же время, что и в прошлом, это не мешает жизни птиц.

С другой стороны, если они прилетают во время заморозков, ни растения, ни гусеницы не успевают вырасти, что заставляет пеструшек отложить постройку гнезд на несколько недель. В результате этого возникает борьба за ресурсы с "местными" синицами, у которых брачный сезон обычно начинается позже, чем у мухоловок.

Климат обостряет "войну"

Самплониус и его коллеги проверили, существует ли этот конфликт в реальности, установив на территории лесов Дании несколько сотен скворечников, приспособленных для жизни синиц и пеструшек. Наблюдая за их обитателями на протяжении последних десяти лет, ученые отслеживали то, влияли ли колебания климата на частоту столкновений между птицами и их жестокость. 

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Оказалось, что климат действительно обостряет "войну" между синицами и пеструшками. Если последние возвращались в Европу примерно в то же время, когда первые начинали откладывать яйца, то тогда синицы убивали примерно каждого десятого самца мухоловок, пытавшегося залезть в их скворечник.

В свою очередь, когда их сезоны размножения не совпадали, синицы и пеструшки очень редко конфликтовали друг с другом и число "жертв" их столкновений обычно было равно нулю. Аналогичные столкновения, как предполагают ученые, могут возникать и среди других видов птиц, занимающих схожие ниши, что может сильно повлиять на их дальнейшее выживание и эволюцию.

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