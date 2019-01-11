Раскрыта тайна древнейшей мумии на Земле

Для процесса сканирования мумии были извлечены из саркофагов всего на 15 часов.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный археологический музей Испании опубликовал результаты сканирования древнеегипетской мумии, сообщает El Pais.

Еще в в 2016 году ученые отправили четыре экспоната на сканирование. Мумии извлекли на 15 часов, чтобы посетители не заметили пропажу из музейной коллекции. Их проверяли теми же приборами, которые медики используют для диагностики. Так, ученым удалось идентифицировать одну из самых загадочных мумий. В 1925 году в Каире ее приобрел ученый Игнасио Бауэр. Мумию доставили в порт Барселоны. Много лет считалось, что она принадлежала женщине.

Выяснилось, что одна из ранее неидентифицированных мумий принадлежит священнику Неспамеду, который был личным окулистом фараона Птолемея II и, возможно, Птолемея III.

Исследователи убеждены, что Неспамеду был достаточно богат: мумия была покрыта драгоценностями и оберегами с изображениями богов.

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