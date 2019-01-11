Плоды этого дерева спасают от смерти, считают ученые

Медики рассказали о пользе гранатов для здоровья, оказалось, что они способны продлевать жизнь.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В гранатах есть вещества, подавляющие воспаления в кишечнике, способствующие затягиванию язв и понижающие вероятность развития рака. К такому выводу пришли индийские и американские биологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications. Об этом сообщило РИА Новости.

"Наши коллеги раньше считали, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, просто подавляют воспаления. Мы выяснили, что этим их польза не ограничивается — они помогают организму восстанавливать барьер между стенками кишечника и телом", — заявил Раджбир Сингх из Университета Луисвилля (США).

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По мнению многих ученых, рацион питания в целом и отдельные продукты существенно влияют не только на вес человека, но и на состояние его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов.

К примеру, недавно исследователи показали, что средиземноморская диета с большим количеством оливкового масла заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а избыток соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Как выяснилось, многие из этих эффектов возникают в результате того, как пища влияет на микрофлору. Определенные продукты и вещества могут резко поменять ее и повысить число как полезных микробов, так и потенциально опасных, способствующих развитию ожирения, рака или диабета.

Сингх и его коллеги обнаружили еще один пример полезного влияния еды на организм, когда наблюдали за тем, как бактерии переваривают пищу с большим содержанием ягод или гранатов.

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По словам биолога, уже давно известно, что микробы поглощают часть флавонолов (растительных сигнальных молекул и антиоксидантов) и превращают их в другие вещества, предположительно, полезные для организма.

Индийские ученые изучали свойства одной из таких молекул — уролитина-А, который, как предполагается, обладает сильными антиоксидантными свойствами. Получив некоторое количество этого вещества, они обрабатывали им культуры раковых клеток и срезы различных органов и тканей мышей.

Опыты показали, что экстракт граната, переваренный бактериями, не только подавлял воспаления, но и необычным образом влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника. Она состоит из трех типов особых белков, скрепляющих клетки и защищающих организм от проникновения токсинов и прочих чужеродных молекул.

Если клетки кишечника вырабатывают недостаточно этих соединений, то барьер теряет герметичность, что приводит к развитию хронических воспалений, колита и резко повышает вероятность развития рака.

Подобные воспаления, как объясняет Сингх, нельзя подавить при помощи ибупрофена и других противовоспалительных препаратов, так как они не только не восстанавливают структуру этого барьера, но и ускоряют его разрушение. Но, как выяснилось, задачу может решить уролитин-А и его синтетический аналог, созданный авторами статьи.

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Экспериментируя на мышах, ученые обнаружили, что экстракт граната и его искусственная версия взаимодействуют с особыми рецепторами на поверхности клеток кишечника, активируя ген NRF2, отвечающий за подавление воспалений и восстановление барьера.

Сейчас биологи работают над созданием более эффективных и безопасных аналогов уролитина-А. Это может стать одним из самых действенных лекарств от воспалений кишечника, колита и язв в самое ближайшее время.