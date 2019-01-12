Специалисты назвали семь причин рака

Если у вас появились некоторые из названных медиками симптомов, то следует незамедлительно пойти на обследование.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Специалисты онкологического центра Макмиллан в Лондоне назвали семь симптомов, говорящих о том, что необходимо обратиться к онкологу, пишет Express.

Как сообщают эксперты, спешить за медицинской помощью необходимо, если у вас появилась рана, которая не заживает слишком долго. Тревожным сигналом можно считать затруднения при попытке проглотить что-нибудь или сглотнуть слюну. Кашель с хрипотой также не стоит оставлять без внимания — это может быть симптомом онкологического заболевания.

Еще следует обратить внимание на изменение цвета или размера родинок. Проконсультироваться с врачом-онкологом нужно и после того, как замечены неожиданные изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, на любом участке тела обнаружено неизвестное уплотнение или комок, или если не выходит найти причину кровотечения.

По данным медиков из Великобритании, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Ранее специалисты Американского онкологического общества обратили внимание, что около 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно - с курением) и плохим питанием. Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.