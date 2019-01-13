Ученые придумали необычные конфеты из использованных новогодних елок

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Ученые из Шеффилдского университета придумали, как использовать новогодние и рождественские елки при производстве сладостей, сообщает РИА Новости.
Оказывается, если подогреть хвою деревьев, то можно выделить твердые и жидкие вещества. Жидкие компоненты могут пойти на производство конфет, а твердые – на производство топлива (биоугля).
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Инициатива ученых весьма актуальна, особенно в свете последних новостей о том, какая участь ожидает лесных красавиц после праздников – кто-то устраивает турнир по метанию елок, кто-то скармливает деревья зверям в зоопарке. А большинство елочек просто засыхают на свалках.
По статистике, в одной только Великобритании люди ежегодно покупают 8 миллионов рождественских деревьев, из которых 7 миллионов потом выбрасываются на свалки.