Обнаружен метод предотвращения метастазов при онкологии

Ученым удалось найти препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Специалисты Базельского университета нашли средство, способное предотвратить образование метастазов при раке груди, пишет Medicalxpress.

Метастазирование является причиной свыше 90% смертей, связанных с онкологией. При этом если поражены жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.

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Специалисты провели масштабное исследование 2486 соединений и определили их влияние на циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). Под воздействием механизмов эпигенетического контроля эти клетки становятся похожими на стволовые, что способствует их закреплению в тканях и дальнейшему делению. В результате образуются кластеры, которые в дальнейшем приводят к появлению вторичных опухолей.

В процессе проверок был обнаружен ингибитор Na +/K + ATPase, который препятствует этому процессу. Он "разбивает" кластеры на отдельные клетки и отключает эпигенетическую регуляцию.

"Мы пытались найти такой подход к борьбе с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге мы обнаружили препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению", — заключил руководитель исследовательской группы Никола Ацето.