Смертельный недосып - чем грозит неглубокий и короткий сон

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза — к такому выводу пришли специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований.

О том, почему это исследование имеет большое значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА Новости один из ведущих кардиологов мира, генеральный директор CNIC, директор Сердечно-сосудистого института Нью-Йоркского медицинского центра Маунт-Синай Валентин Фустер.

В общей сложности в исследовании приняли участие 3974 человека, из них две трети — мужчины. До эксперимента ни у кого из них не было проблем с сердцем и сосудами.

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"Сон с точки зрения методологии никогда раньше не изучали так, как его изучили мы. Пациенты не сами рассказывали, сколько они спят, измерения проводили с помощью электронных приборов, которые определяют, когда во сне происходит движение, насколько сон глубокий. К эксперименту привлекли четыре тысячи человек, которые считают себя здоровыми. То есть мы изучаем болезнь в зародыше, а не на продвинутой стадии. Мы установили, что, помимо количества сна (более шести часов), не менее важным фактором является его качество", — говорит профессор Фустер.

Кто находится в группе риска?

В течение недели участники эксперимента использовали альтиграф для измерения продолжительности и качества сна (как часто человек ворочается, просыпается, насколько сон глубок). В результате добровольцев разделили на четыре группы — тех, кто спал менее шести часов, от шести до семи часов, от семи до восьми часов и более восьми, — и провели измерения работы сердечно-сосудистой системы.

Выяснилось, что у тех, кто спал менее шести часов, вероятность атеросклероза на 27 процентов выше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов. Кроме того, у людей, у которых зафиксировали плохое качество сна, риск развития этого заболевания на 34 процента выше, чем у участников эксперимента с хорошим сном.

Число добровольцев, которые спали более восьми часов, оказалось сравнительно небольшим, чтобы сделать достоверные выводы, однако медики полагают, что слишком продолжительный сон также может быть негативным фактором для развития атеросклероза, особенно у женщин.

Предыдущие исследования уже доказали, что нехватка сна увеличивает риск кардиологических заболеваний, в том числе влияет на уровень глюкозы, артериальное давление, может приводить к воспалениям и ожирению. Однако новое исследование CNIC специалисты считают более точным.

"Есть две вещи, которые мы делаем ежедневно, — едим и спим. Мы уже давно знаем о связи между хорошим питанием и здоровьем сердца, однако у нас не так много информации по поводу связи сна и работы сердечно-сосудистой системы… Это первое исследование, которое демонстрирует, что сон связан не только с работой сердца, но и с вероятностью развития атеросклероза во всем организме", — говорит исследователь CNIC Хосе Ордовас.

Валентин Фустер полагает, что повлиять на качество сна каждого конкретного человека реально. "Есть люди, которые пьют много кофе, перед тем как идти спать, есть те, кто находится в состоянии беспокойства. То есть существует много персональных факторов, и человеку стоит подумать, может ли он их изменить", — говорит он.

При этом кардиолог не торопится рекомендовать людям менять качество и продолжительность сна с помощью снотворного. "Я бы не советовал пить таблетки, возможно, действие таблеток окажется хуже, чем отсутствие сна", — признает Фустер.

По его словам, крайне важно, что было установлено, что плохой сон — фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Каждый человек знает, сколько он спит и насколько глубок его сон, и это может помочь найти решение", — считает специалист.

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До сих пор, напоминает он, было выявлено семь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний — два механических (высокое артериальное давление и ожирение), два химических (повышенное содержание сахара и холестерина) и поведенческие (курение, недостаточные занятия спортом, плохое питание). И вот теперь к ним прибавился еще один — плохой сон.

"Мы живем в обществе потребления, и определенные факторы современного общества очень сложно изменить. Мы работаем над этим многие годы, и все же сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире", — напоминает профессор.

По его словам, сегодня главная задача кардиологов — предотвращение заболеваний. "Я участвую в 14 проектах, и цель каждого из них — установить, не что такое болезнь, а что такое здоровье, предотвратить проблему. Мы используем дефибрилляторы, проводим дорогие операции, но надо обращать внимание на более ранний этап, чтобы предотвратить болезнь. А для этого надо выяснить, что такое здоровье, — как в случае с этим проектом сна", — говорит он.