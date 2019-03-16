Море перед ураганом замирает: российские ученые узнали почему

Физики из России выяснили, как образуется морская пена, и нашли неожиданное объяснение того, почему поверхность океана становится гладкой перед бурей.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Самым спокойным море оказалось перед штормом или ураганом. Это связано с особым взаимодействием ветра, морской пены, брызг и волн. Соответствующий вывод сделали российские ученые, говорится в статье в Journal of Physical Oceanography.

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"При увеличении скорости ветра количество пены на воде возрастает. Она подавляет короткие волны и ветровую рябь, сглаживая поверхность воды. Сильный ветер уменьшает средние размеры брызг, что приводит к снижению сопротивления, создаваемого каплями. Это замкнутый круг, потому что из-за меньшего сопротивления ветер усиливается", — заявила Юлия Троицкая из Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде.

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Туристы и стихия

Все путешественники, сталкивавшиеся с бурей на море, хорошо знают, что непосредственно перед ней и в самом ее начале поверхность воды становится необычно спокойной и ровной из-за того, что исчезают рябь и мелкие волны.

Когда стихия обрушивается на корабль, формируется огромное число брызг, влияние которых на ветер и водную толщу пока остается для ученых тайной — их поведение очень сложно просчитать и описать с точки зрения теории. Поэтому метеорологи и климатологи при постройке прогнозов вынуждены опираться на данные эмпирических наблюдений, а это ухудшает их качество.

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Модель шторма

Российские физики выяснили, как образуется морская пена, и нашли неожиданное объяснение того, почему поверхность океана становится гладкой перед бурей. Для этого они создали миниатюрный шторм в лаборатории.

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Заполнив небольшой канал водой и пропуская через него струю воздуха на большой скорости, ученые наблюдали за образованием капель при помощи сверхбыстрой камеры, способной получать десять тысяч кадров в секунду. Как сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, поддержавшего эксперименты нижегородских исследователей, эти снимки помогли Троицкой и ее коллегам раскрыть механизм рождения брызг.

Ученые сравнивают его с тем, как раскрывается парашют во время прыжка или с формированием топливных аэрозолей в двигателях внутреннего сгорания. Сначала на водной поверхности появляется небольшое возвышение, которое вырастает в своеобразный жидкий "парус". Он раздувается в "парашют" — мембрану из водной пленки, окруженную более толстым ободком. Затем эта конструкция разрывается, образуя сотни брызг.

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Катализатор погодных явлений

Как обнаружили физики, формирование брызг не только способствует переносу тепла в атмосферу и усилению урагана, но и ведет к еще одному необычному последствию, если скорость ветра превышает определенное значение — около 21-22 метров в секунду.

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Оказалось, что образование "парашютов" одновременно ослабляет волны и ускоряет движение потоков воздуха у поверхности воды. Это, в свою очередь, приводит к образованию еще большего числа капель и еще большему подавлению волн.

В ближайшее время нижегородские ученые планируют провести подобный эксперимент на аналоге антарктических вод, близких к точке замерзания. Это, как они надеются, покажет, есть ли различия в процессе формирования брызг в умеренных и высоких широтах, и позволит улучшить прогнозы погоды для арктической зоны.

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