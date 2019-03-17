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Как выглядит новая планета Солнечной системы и когда ее откроют

CC0 / Pixabay / Twighlightzone
Наука и технологии
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Новые данные оставляют мало сомнений в том, что в Солнечной системе существует суперземля.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Девятую планету от Солнца обнаружат в ближайшее десятилетие, считают американские астрономы. Она движется по чрезвычайно вытянутой эллиптической орбите в малоизученной области далеко за Нептуном, которую называют поясом Койпера.

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CC0 / Pixabay / qimono
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Небесные тела в поясе Койпера, области, где сосредоточены ледяные осколки материи, оставшиеся после образования Солнечной системы, движутся по "неправильным" орбитам, которые невозможно объяснить с точки зрения современных представлений о Солнечной системе. Однако аномальные орбиты становятся понятными, если предположить, что на задворках Солнечной системы существует еще одна планета.

По мнению исследователей из Калифорнийского технологического института, которые опубликовали свою работу в журнале Physics Reports, масса девятой планеты всего в пять раз больше земной. Для сравнения, Нептун тяжелее Земли в 17,2 раза.

Судя по характеристикам, девятая планета очень напоминает суперземлю — особый класс экзопланет, часто наблюдаемых у других звезд. Возможно, это небесное тело действительно образовалось не здесь, а было захвачено Солнцем в момент сближения с другой звездной системой. 

Звездная величина, или яркость, нового члена планетной семьи очень мала, на пределе возможностей земной техники. Объект мог бы обнаружить телескоп Pan-STARRS, сканирующий все небо. 

Космос.
CC0 / Pixabay / Twighlightzone
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Однако есть сложность — самая удаленная точка орбиты интересующего нас небесного тела, возможно, пересекает плоскость Млечного пути, где высокая концентрация звезд. На их фоне трудно что-нибудь различить.

Пока астрономы не знают даже приблизительно, куда направить приборы, чтобы искать девятую планету: она может находиться где угодно. Возможно, ее изображение уже получено, но еще не идентифицировано.

"Девятая планета, если она существует такой, как мы ее описываем, вероятно, будет открыта в ближайшее десятилетие", — уверены авторы гипотезы.

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Теги:
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