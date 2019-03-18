Крупный астероид через несколько дней пройдет между Землей и Луной

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. На этой неделе мимо Земли пролетит крупный астероид. Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое меньше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Ширина недавно открытого астероида под номером 2019EA2 составляет около 30 метров, это вдвое больше, чем размер метеорита, который упал вблизи Челябинска в 2013 году. Он пройдет мимо Земли на удалении около 304 тысяч километров, при том что наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров. Небольшие астероиды регулярно проходят мимо нашей планеты, однако так близко к Земле они подходят достаточно редко.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019

​Астероид движется со скоростью около 5 километров в секунду, максимальное приближение к Земле ожидается 22 марта. Наблюдать за движением небесного тела можно как визуально, так и во время прямой трансляции на сайте виртуального телескопа.

В начале 2019 года учёные из Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что через 10 лет опасно близко от Земли пролетит астероид Апофис. Его массы и скорости хватит, чтобы уничтожить планету при столкновении. Однако если орбиту астероида ничего не нарушит, на этот раз он пройдет мимо.

В Солнечной системе много астероидов и комет, чья орбита пересекается с земной. Это значит, что рано или поздно они могут врезаться в нашу планету. Учёные нашли как минимум 20 тысяч таких объектов. А всего, по расчётам, Земле угрожают более 100 тысяч небесных тел.