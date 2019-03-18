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Коктейль. Архивное фото

Опасная газировка: ученые доказали, как она влияет на раннюю смерть

© Photo: Домашняя кулинария!
Наука и технологии
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Специалисты подсчитали, как сильно употребление газировки и других сахаросодержащих напитков сказывается на вероятности преждевременной смерти.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Употребление чрезмерного количества газировки и других сладких напитков значительно увеличивает шансы умереть в раннем возрасте от болезней сердца и сосудов, а также рака. Соответствующий вывод сделали медики из Гарварда, говорится в статье журнала Circulation.

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"Наши наблюдения снова демонстрируют, что жителям планеты стоит ограничить употребление всех сладких напитков и заменить их другими типами питья, предпочтительно обычной водой, чтобы максимально продлить себе жизнь и улучшить здоровье", — заявила Васанти Малик (Vasanti Malik) из Гарвардского университета (США). 

Ирина Пласкевич
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Страшные болезни

Согласно данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишнего веса, и еще примерно 15% - от тяжелых форм ожирения. Порядка 47% болезней, в том числе атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

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На роль главного "распространителя" этой эпидемии, как полагают врачи и ученые, претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Опасная газировка

Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть летальных исходов приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты. 

Яичница
CC0 / Pixabay / bpbowie
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Малик и ее коллеги подтвердили, что злоупотребление сладкими напитками действительно можно признать одной из главных причин раннего развития болезней сердца и сосудов и связанных с ними смертей. К таким выводам специалисты пришли после анализа данных, собранных в рамках проектов HPFS и NHANES в промежутке между 1980 и 2014 годами.

В них участвовало свыше ста тысяч профессиональных медицинских работников, согласившихся на длительные наблюдения за состоянием их здоровья, диеты и другими аспектами их жизни. Каждые два года они рассказывали сотрудникам социальных служб о том, как менялись их вредные и полезные привычки и проходили обследования.

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Доказательства связи

Используя эти массивы данных, Малик и ее коллеги проверили, как сильно употребление газировки и других сахаросодержащих напитков влияло на вероятность преждевременной смерти этих сотрудников медицинской сферы. 

Покупатели в торговом зале гипермаркета, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Как оказалось, подобная связь не только существовала, но и была достаточно очевидной. Люди, выпивавшие всего три-четыре стакана газировки в неделю, умирали на 6% чаще, чем медработники, не пробовавшие эти напитки. Их ежедневное употребление повышало риск преждевременной гибели на 14% для одной порции газировки в день, и на 21% - для двух и более.

Повышенный риск преждевременной смерти, по мнению гарвардских медиков, был в первую очередь связан с болезнями сердца и сосудов, а также рака. В частности, люди, употреблявшие от двух до шести стаканов подслащенной воды в день, на 30% чаще умирали от инфарктов, ишемической болезни сердца и инсультов, чем остальные участники HPFS и NHANES. Аналогичным образом, вероятность развития рака у них была выше на 16%.

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Все это, как считают Малик и ее коллеги, говорит о том, что рекламу и оборот газировки, особенно среди детей и молодежи, следует сильно ограничить или запретить, а также ввести высокие налоги на производство этих напитков, "учитывающие расходы на борьбу с последствиями от их употребления".

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