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Перспективы: в 2022-2024 годах может быть запущена российская станция "Луна-25"

© Sputnik / Maksim Blinov
Наука и технологии
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Изначально запуск "Луны-25" планировался на 2014 год, однако после ряда переносов сместился на 2021 год.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Российская посадочная станция "Луна-25" может быть запущена в 2022-2024 годах, сообщил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.

"Луна-25" - запуск, Бог даст, это 2022-2024 годы", - сказал он.

Изначально запуск "Луны-25" планировался на 2014 год, однако после ряда переносов сместился на 2021 год. "Луна-25" - легкая посадочная станция.

Именно с её помощью планируется отработать технологию посадки, которую затем применят в аппарате "Луна-27". Также первая за 40 лет станция будет вести поиск водяного льда в полярной области Луны.

© Photo: JAXA
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Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году - орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году - посадочную станцию "Луна-27". Их также планировалось отправить раньше, но запускать более сложные станции, не отработав технологию посадки на легкой "Луне-25", нецелесообразно.

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"Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны. Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году - посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.

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Теги:
луна, Россия
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