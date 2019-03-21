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Гало вокруг Солнца

Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Наука и технологии
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Начался новый цикл солнечной активности, который продлится одиннадцать лет.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Резкий рост солнечной активности зарегистрирован в последние сутки. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, передает РИА Новости.

В среду и четверг ученые зафиксировали три вспышки класса С (где А — самая слабая, а Х — наиболее интенсивная).

"Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по десятибалльной шкале)", — сообщили в лаборатории.

Вспышка на Солнце, архивное фото
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Sun Unleashes Mid-level Flare
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Отмечается, что происходящее не связано с началом нового цикла солнечной активности, который продлится около одиннадцати лет.

Ученые объяснили эти вспышки сжиганием "топлива" предыдущего цикла. "Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией", — пояснила лаборатория.

Между тем для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума, который пришелся на 2012 год.

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Теги:
магнитная буря
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