Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Начался новый цикл солнечной активности, который продлится одиннадцать лет.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Резкий рост солнечной активности зарегистрирован в последние сутки. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, передает РИА Новости.

В среду и четверг ученые зафиксировали три вспышки класса С (где А — самая слабая, а Х — наиболее интенсивная).

"Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по десятибалльной шкале)", — сообщили в лаборатории.

Отмечается, что происходящее не связано с началом нового цикла солнечной активности, который продлится около одиннадцати лет.

Ученые объяснили эти вспышки сжиганием "топлива" предыдущего цикла. "Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией", — пояснила лаборатория.

Между тем для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума, который пришелся на 2012 год.

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