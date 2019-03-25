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Женщина на каблуках.

Неотразима, но не властна: почему красавицы редко становятся начальницами

CC0 / Pixabay / stokpic
Наука и технологии
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Женская красота порой играет роковую роль в трудоустройстве и построении успешной карьеры для представительниц прекрасного пола, к такому выводу пришли ученые из США.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Отсутствие большого числа привлекательных дам среди руководителей высшего и среднего звена оказалось связано с эффектом "роковой женщины". К такому выводу пришли американские социологи, пишет РИА Новости

"Часто так бывает, что очень красивые женщины воспринимаются и мужчинами, и другими представительницами прекрасного пола как некая угроза для их жизни и спокойствия. Это бывает важно в тех случаях, когда нам приходится оценивать то, насколько мы готовы им доверять и верить в то, что они говорят", — рассказывает Ли Шеппард из университета штата Вашингтон в Пуллмэне.

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Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом.

К примеру, в 2011 и 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

При этом, как отмечают Шеппард и ее коллега Стефания Джонсон из университета штата Колородо в Боулдере (США), эти открытия не сочетаются с тем, что большинство бизнесвумен и руководительниц высшего звена, как и мужчины с аналогичным статусом, не могут похвастаться ослепительной красотой.

Джонсон и Шеппард решили разобраться, почему это так, после того, как они увидели в новостях историю о том, как суд штата Айова оправдал врача-стоматолога, уволившего ассистентку из-за того, что "она была слишком красивой, сильно отвлекала его от работы и угрожала благополучию его семьи".

Эта история заставила их изучить то, связано ли отсутствие привлекательных женщин на руководящих постах с тем, что они традиционно считаются тяжелой, ответственной, "мужской" работой, или же глубоко укоренившейся "исторической" половой дискриминацией либо какими-то другими причинами.

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© AFP 2019 / Eric Feferberg
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Для этого они подготовили несколько десятков вымышленных историй о появлении различных проблем или успехов в работе корпораций, которые возглавлялись привлекательными и невзрачными мужчинами и женщинами. Эти рассказы имели примерно одинаковое содержание, за исключением сферы работы компании, пола ее руководителя и его фотографии.

Все эти истории должны были прочитать две сотни добровольцев, набранных Шеппард и Джонсон в сети. По задумке ученых, они должны были оценить "правдоподобность" заявлений того или иного начальника и назвать того из них, кому бы они больше доверяли.

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Как оказалось, и мужчины, и женщины примерно одинаково относились к красивым дамам-руководителям. В целом, они гораздо меньше доверяли им, чем некрасивым дамам и мужчинам с любой внешностью, причем сила этого недоверия не зависела ни от сферы работы вымышленной компании, ни от причин появления у нее проблем, ни от каких-либо других обстоятельств.

К примеру, участники опросов, вне зависимости от их собственного пола, одинаково негативно относились к привлекательным женщинам, возглавлявшим как вымышленную IT-компанию, так и PR-фирму или больницу, традиционно считающиеся "женскими" призваниями.

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© Photo: Insatgram / Duckie Thot
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Подобные результаты опросов как считают авторы статьи, говорят о том, что небольшое число привлекательных бизнесвумен и начальниц объясняется не мизогинией или тем, что работа на руководящих должностях традиционно считается "мужским" призванием. Этот "половой разрыв", по их мнению, связан с феноменом, который они назвали эффектом "роковой женщины".

Он связан с историей эволюции человека и заключается в том, что и мужчины, и женщины подсознательно считают красивых представительниц слабого пола опасными для своего собственной карьеры и семейного благополучия. Первые видят в них угрозу для стабильности семьи, а вторые – потенциальную конкурентку и возмутительницу спокойствия.

Руководствуясь этой идеей, Шеппард и Джонсон провели еще один подобный эксперимент, перед началом которого они разделили добровольцев на две группы. Они попросили первую половину из них рассказать о том, когда они стали полностью уверены в верности их второй половины, девушки или парня, а вторую – о том, когда они просто чувствовали себя хорошо.

Подобный простой трюк, как показали последующие опросы, "стер" все недоверие к красивым начальницам. Участники опытов из первой группы относились к ним так же хорошо, как к невзрачным бизнесвумен, тогда как для вторых это не было характерно.

Эта идея, как предполагают Шеппард и Джонсон, может быть взята на вооружение женщинами, желающими построить карьеру в типично "мужской" профессии или достичь максимальных высот в карьере руководителя.

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Теги:
карьера, женщины, красота, красавицы
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