На Марс зашлют "Казачка" и устроят оттуда первую радиопередачу

Объявлена необычная акция во время подготовки очередного полета к Красной Планете.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что любой землянин сможет отправить запись своего голоса на Марс.

Полученные агентством фонограммы после отбора будут занесены в память аппарата ExoMars, который отправится в полет в 2020 году, причем один из приборов будет транслировать запись на Землю, сообщает РИА Новости.

"Марс зовет: Уникальная возможность для жителей планеты Земля. Отправьте вашу запись на Красную Планету, чтобы ее потом передали обратно при помощи ExoMars", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Mars calling: A unique opportunity for citizens from planet Earth. Send your recording to the Red Planet on a memory card to be broadcast back home from #Mars by an instrument on the #ExoMars platform!



Find out how to participate: https://t.co/BX6DtHrf1n #CallFromMars pic.twitter.com/KKBF8Pawjw — ESA (@esa) 26 марта 2019 г.

​В марте 2016 года в рамках российско-европейской программы к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016. В октябре 2016 года она достигла Марса. На июль 2020 года планируется запуск к Марсу станции ExoMars-2020.

Как сообщается на сайте ЕКА, в памяти марсианского аппарата будет 11 записей по 30 секунд, но всего одну передадут на Землю. Прибор на Марсе также будет "вслушиваться" в электромагнитные частоты, характерные для молний, чтобы выяснить, бывают ли они на этой планете.

Посадочная платформа "Казачок" миссии "ЭкзоМарс-2020", изготовленная в НПО имени Лавочкина, доставлена в итальянский Турин для проведения испытанийhttps://t.co/ZtEeAhYqou pic.twitter.com/oSp3nIocfu — N + 1 (@nplusodin) 20 марта 2019 г.

​В марте стало известно о том, что российский посадочный модуль, который доставит на Красную планету европейский марсоход, и будет заниматься собственными исследованиями, получил название "Казачок".

Недавно его вместе с комплектом наземного вспомогательного оборудования отправили в Италию для проведения испытаний.

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