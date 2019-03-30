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Девушка измеряет талию сантиметром.

Установлена неожиданная польза голодания

© Fotolia / ShutterDivision
Наука и технологии
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Ученые из Гарвардской медицинской школы в США выяснили, как именно ограничение питания и его калорийности приводит к увеличению продолжительности жизни.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Исследователи из США при проведении опыта на червях — нематодах Caenorhabditis elegans установили, что пониженное употребление калорий (углеводов) приводит к тому, что у живых организмов врожденный иммунитет снижается посредством подавления белка р38.

Известно, что данный вид иммунитета борется с инфекциями, однако его повышенная активность негативно отражается на состоянии здоровья человека: возникают хронические воспаления, организм начинает быстрее стареть.

Врач-диетолог Ирина Кабасакал
© Photo : из личного архива И. Кабасакал
Кабасакал: формулы идеальной диеты не существует

Когда р38 полностью неактивен, ограничение калорий не влияет на иммунитет. Однако при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, подавляющие воспалительные процессы до оптимального уровня.

Как пишет РИА Новости, ранее ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что умеренное голодание изменяет метаболизм и влияет на циркадные ритмы, что приводит к улучшению здоровья и снижению рисков возникновения целого ряда заболеваний.

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Теги:
выводы, ученые, польза, голод, диета
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