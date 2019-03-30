Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке

Оказывается, что излюбленная привычка многих жителей нашей страны - пить по утрам обжигающий настой чайных листьев - может нести весьма серьезные последствия для организма.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Употребление горячего чая связано с повышенным риском для здоровья, выяснила международная научная группа.

Ученые провели исследование с участием более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет, пишет РИА Новости. Средний период наблюдений составил десять лет.

Выяснилось, что регулярное употребление за день более 700 миллилитров чая, температура которого 60 градусов Цельсия или выше, увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

"Поэтому желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить их", — говорит ведущий автор исследования профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

Зеленый чай как лекарство

Однако, как заявляет другая группа исследователей из США, употребление зеленого чая умеренной температуры, наоборот, способствует профилактике возникновения онкопатологий.

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По данным американских онкологов, экстракт зеленого чая, полифенон Е, препятствует росту злокачественных опухолей, а одна чашка этого напитка в день понижает вероятность развития глаукомы — одной из главных причин полной потери зрения.

Ученые объясняют благотворное влияние зеленого чая содержащимися в нем флавоноидами, которые расширяют кровеносные сосуды, обеспечивающие глаза кислородом и питательными веществами.

Кроме того, согласно выводам австралийских ученых, одна чашка зеленого чая в день снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий.

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