Эти симптомы свидетельствуют о возникновении рака мозга у человека

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, пишет РИА Новости.

Как уточняется в исследовании, большинство больных изначально считали, что проблемы с памятью и потеря равновесия — это следствие старения, а не причина для серьезных опасений. Другие подумали, что "неуклюжесть" — не повод идти к врачу, ведь в клинике их могут "не понять". Кроме того, как пишут специалисты, больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы как повод для экстренного обращения к медикам.

Одна из 50-летних пациенток рассказала, что стала все чаще ложиться спать днем, но посчитала, что это связано с возрастом. По словам другой больной раком мозга, при разговоре у нее было ощущение "будто заплетается язык", однако вскоре это проходило.

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"Мне казалось, все из-за моей работы, ведь учителям свойственна усталость. Много коллег с работы порой говорят: "Боже, как я устал", поэтому я решила, что это испытывают все", — заявила пациентка из возрастной группы 31-40 лет.

Еще одна сорокалетняя участница исследования рассказала, что думала, будто "обращаться к врачу, когда у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это странно". По ее словам, она не расценила такой симптом как тревожный и не решилась сразу идти на прием к медикам.

В целом большинство опрошенных пациентов решились обратиться за помощью уже после подозрения на инсульт и деменцию. Как отмечается, другой причиной для вызова врача стало ухудшение зрения. А кого-то, сообщают исследователи, к специалистам направили близкие.

По информации ученых, рак мозга развивается из-за быстрого неконтролируемого деления клеток: нейронов, глиальных клеток, астроцитов, олигодентроцитов или эпендимальных клеток, которые ранее были обычными составляющими самой ткани мозга; лимфатической ткани, кровеносных кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.

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Различные формы рака головного и спинного мозга встречаются не так часто, если сравнивать с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них крайне агрессивны и опасны. Это заболевание зачастую ведет к скорой смерти пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.

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Вопреки распространенному мнению, рак мозга чаще поражает детей, а не взрослых, ранее отмечали ученые. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно медики обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот вид рака.

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