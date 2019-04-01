13:07 01 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Хирурги на операции, архивное фото.

Эти симптомы свидетельствуют о возникновении рака мозга у человека

© Sputnik / Варвара Гертье
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
59 0 0

Люди, страдающие от онкопатологий мозга, назвали самые неочевидные симптомы заболевания.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, пишет РИА Новости

Как уточняется в исследовании, большинство больных изначально считали, что проблемы с памятью и потеря равновесия — это следствие старения, а не причина для серьезных опасений. Другие подумали, что "неуклюжесть" — не повод идти к врачу, ведь в клинике их могут "не понять". Кроме того, как пишут специалисты, больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы как повод для экстренного обращения к медикам.

Одна из 50-летних пациенток рассказала, что стала все чаще ложиться спать днем, но посчитала, что это связано с возрастом. По словам другой больной раком мозга, при разговоре у нее было ощущение "будто заплетается язык", однако вскоре это проходило.

Жареная рыба.
© Depositphotos / Lenyvavsha
Когда рыба вызывает рак - это вещество приводит к развитию онкологии

"Мне казалось, все из-за моей работы, ведь учителям свойственна усталость. Много коллег с работы порой говорят: "Боже, как я устал", поэтому я решила, что это испытывают все", — заявила пациентка из возрастной группы 31-40 лет.

Еще одна сорокалетняя участница исследования рассказала, что думала, будто "обращаться к врачу, когда у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это странно". По ее словам, она не расценила такой симптом как тревожный и не решилась сразу идти на прием к медикам.

В целом большинство опрошенных пациентов решились обратиться за помощью уже после подозрения на инсульт и деменцию. Как отмечается, другой причиной для вызова врача стало ухудшение зрения. А кого-то, сообщают исследователи, к специалистам направили близкие.

По информации ученых, рак мозга развивается из-за быстрого неконтролируемого деления клеток: нейронов, глиальных клеток, астроцитов, олигодентроцитов или эпендимальных клеток, которые ранее были обычными составляющими самой ткани мозга; лимфатической ткани, кровеносных кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как помидоры спасают людей от рака и смерти

Различные формы рака головного и спинного мозга встречаются не так часто, если сравнивать с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них крайне агрессивны и опасны. Это заболевание зачастую ведет к скорой смерти пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.

Немецкий врач назвал самый лучший способ спастись от рака>>>

Вопреки распространенному мнению, рак мозга чаще поражает детей, а не взрослых, ранее отмечали ученые. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно медики обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот вид рака.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Рак у детей - не приговор: у малышей больше шансов излечиться, чем у взрослых
Эти симптомы подсказывают, что у человека - рак
Теги:
здоровье, симптомы, человек, мозг, рак, онкология
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
LIVE: Суперсезон проекта Ты супер!
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Суперсезон проекта "Ты супер!"
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться