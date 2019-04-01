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Пистолет.

Товарищ маузер: названы лучшие пистолеты XX века - фото

© Sputnik / Сергей Венявский
Наука и технологии
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Всегда на взводе - эксперты определили лучшие модели армейского оружия ближнего боя, которые стали настоящей легендой в оружейном производстве.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Высокая мощность, точность и безотказность в бою — качественное короткоствольное оружие ценится во всех армиях мира. На поле боя это последний аргумент при близком контакте с противником. Оружейные компании производят сотни различных моделей пистолетов и револьверов, и каждая по-своему хороша. РИА Новости рассказывает о пяти самых знаковых, надежных и убойных пистолетах минувшего столетия.

Легендарный "немец"

Немецкий самозарядный Mauser C96 — один из самых харизматичных пистолетов всех времен. Его разработали в начале XX века.

Самозарядный пистолет Маузер К96
© Sputnik / Владимир Песня
Самозарядный пистолет Маузер К96

Двухрядный магазин вставляется сверху, "по-винтовочному". А деревянная кобура, используемая в качестве приклада, делает Маузер еще более схожим с полноценной винтовкой. Мощный 7,63-миллиметровый патрон по убойности и пробивным характеристикам превосходит большинство пистолетных боеприпасов того времени.

Скорострельность, дальнобойность и надежность пистолета оценили во многих армиях мира — кроме немцев, с Маузером воевали англичане, турки и итальянцы.

Пистолет Макарова, архивное фото.
© Sputnik / Vitaliy Ankov
В России создали замену пистолету Макарова

В Первую мировую войну была разработана модификация под девятимиллиметровый патрон "Парабеллум". Позже появились модель с укороченным стволом и автоматическая версия.

Пистолет эксплуатировали довольно долго, вплоть до Второй мировой войны. В России Маузер в большей степени ассоциируется с комиссарами и сотрудниками НКВД. Он был очень популярен у первых советских силовиков, которым требовалось мощное и компактное оружие.

Пистолет спецназа

Автоматический пистолет конструкции Стечкина разрабатывался для специальных подразделений и экипажей бронетехники. Двадцать патронов, рекордная для своего вида скорострельность — 750 выстрелов в минуту. Для большей кучности и удобства при стрельбе предусмотрена деревянная кобура, которую можно присоединять как приклад. Использование стандартного девятимиллиметрового пистолетного патрона со слабой отдачей делает АПС очень точным оружием.

Двадцатизарядный пистолет Стечкина с глушителем.
© Sputnik / Владимир Акимов
Двадцатизарядный пистолет Стечкина с глушителем.

Впрочем, при всех плюсах очевидны и главные недостатки Стечкина — слишком тяжелый (1,7 килограмма), массивный и длинный. Так и не ставший массовым пистолет сняли с производства в 1958-м.

Однако он остается одной из любимых "машинок" спецназа и славится безотказностью, огневой мощью и удобством применения в ограниченных пространствах, внутри зданий и в городской застройке. Кроме того, сегодня Стечкиным экипируются российские летчики, воюющие в Сирии.

Настоящий ковбойский револьвер

Smith & Wesson Military & Police (Model 10) — самый распространенный револьвер XX века. Американские военные вооружились им еще в 1899-м. С тех пор произведено более шести миллионов образцов различных модификаций. Смит-Вессон закупали армии и полицейские подразделения по всему миру.

Револьвер Смит-Вессон
© Sputnik / Олег Ласточкин
Револьвер "Смит-Вессон"

По меркам тех лет это было инновационное оружие. Новая система перезарядки, при которой все отстрелянные гильзы извлекались одновременно с помощью подвижного стержня в цилиндре, сокращала время приведения к бою: когда дорога каждая секунда, это очень важно.

От предшественников Smith & Wesson отличался большей пробиваемостью, высоким останавливающим действием пули и точностью. Револьвер настолько удобен, прост и надежен в эксплуатации, что многие полицейские подразделения США пользуются им до сих пор.

Он очень популярен среди гражданского населения и занимает особое место в киноиндустрии — герои голливудских боевиков в сложных ситуациях нередко прибегают к помощи S&W.

Пистолет Вермахта

Пистолет конструкции Георга Люгера калибра 7,65 миллиметра разработан в 1898-м. Немного позже появилась девятимиллиметровая модель, а артиллерийские и пулеметные расчеты оснащались удлиненной версией для стрельбы на дистанцию до 800 метров — в этом случае пистолет оборудовался прикладом и дополнительным барабанным магазином. Люгеры прошли боевое крещение в Первой мировой войне.

Люгер
ЦОС ФСБ РФ
Люгер

Однако штатным оружием офицеров немецкой армии пистолет стал в годы Второй мировой: в вермахт поступило на вооружение почти полтора миллиона Люгеров.

Благодаря анатомической форме рукоятки пистолет получился довольно эргономичным. Легкий и плавный спуск обеспечивал высокую точность первого выстрела, а небольшая отдача — хорошую кучность стрельбы.

Пистолет
© Sputnik / Rodion Proca
Пистолет детский, а срок взрослый

Пистолеты собирали очень качественно, все детали точно подгонялись друг к другу, некоторые модели украшались изящной гравировкой.

Все это делало оружие довольно дорогим в производстве. В конструкции применялось большое количество мелких деталей и механизмов, что усложняло не только изготовление, но и эксплуатацию в полевых условиях. Кроме того, Люгеры были весьма избирательны по части боеприпасов — пули неоживальной формы вызывали задержку выстрела, а патроны повышенной мощности и вовсе могли вывести пистолет из строя.

Еще один недостаток — из Люгера в силу особенностей конструкции неудобно стрелять "от живота". Гильзы в этом случае часто летят в лицо стрелку.

Легендарный "ТТ"

Советский ТТ (Тульский, Токарева) разработали в начале 1930-х на замену уже сильно устаревшим Маузерам и Наганам. Военным требовался компактный, мощный и скорострельный пистолет. Для большей пробиваемости и эффективности на больших расстояниях выбрали патрон 7,62 миллиметра.

Пистолет ТТ 1940 года
ФСБ РФ
Пистолет ТТ 1940 года

"Тэтэ" получился по-советски простым, без лишней вычурности, но очень надежным и дешевым в производстве.

Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета Удав,
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Самозарядное чудо" России: боевой "Удав" превосходит пистолет Макарова

При этом он по многим характеристикам превосходил не только отечественные образцы, но и зарубежные аналоги. И хотя многие конструктивные решения позаимствованы у иностранных производителей (в частности, схема запирания ствола Браунинга и патрон Маузера), ТТ отличается и оригинальными решениями. Например, ударно-спусковой механизм размещен в отдельном едином блоке, а от случайного выстрела страхует предохранительный взвод курка.

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Пистолет впервые применялся в боях на Халхин-Голе, прошел советско-финскую и, конечно, Великую Отечественную войны. До 1953 года выпустили более 1,7 миллиона образцов ТТ. Несмотря на то что в 1951-м на вооружение в Советской армии приняли пистолет Макарова, ТТ оставался в строю еще несколько десятков лет. Токаревым оснащались армии более 30 стран, а после распада СССР пистолет стал очень популярен в криминальном мире.

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Теги:
оружие, вооружения, армия, пистолет
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